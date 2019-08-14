Экономика

На Украине сочли нецелесообразным энергомост в ЕвропуГазета.Ru 03:08

Строительство энергомоста "Украина – ЕС" является нецелесообразным, поскольку даже успешная реализация проекта оставит изолированным энергетический рынок Украины от европейского рынка, сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго", разместив заявление на сайте компании.
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На Украине сочли нецелесообразным энергомост в Европу

Газета.Ru03:08

На Украине сообщили о нецелесообразности энергомоста с ЕС

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В «Укрэнерго» назвали нецелесообразным строительство энергомоста «Украина — ЕС»

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ТАССвчера в 18:00

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Московский Комсомолецвчера в 17:33

На Украине сочли нецелесообразным строительство энергомоста с Евросоюзом

РИА Новостивчера в 17:14
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