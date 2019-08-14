Экономика
На Украине сочли нецелесообразным энергомост в ЕвропуГазета.Ru 03:08
Строительство энергомоста "Украина – ЕС" является нецелесообразным, поскольку даже успешная реализация проекта оставит изолированным энергетический рынок Украины от европейского рынка, сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго", разместив заявление на сайте компании.
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«Укрэнерго»: строительство энергомоста «Украина-ЕС» нецелесообразно
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