Политика
На Украине сняли запрет на въезд мужчин из России
На Украине сняли запрет на въезд мужчин из РоссииRT на русском12:08
Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что после завершения действия военного положения в стране был снят запрет на въезд мужчин из России. Об этом он сказал в комментарии изданию «Гордон».
RT на русском12:08
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Происшествия
В Египте взорван туристический автобус
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М
«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 11:30
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»
В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
Обновлено в 08:27
Политика
В Крыму ФСБ возвела заграждение на границе с Украиной
На границе Крыма и Украины в четверг, 27 декабря, завершили строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Республики.
Обновлено в 02:11
Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти ФРГ одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено в 17:06
Происшествия
Появилось полное видео нападения на рэпера Птаху в Москве
Нападение на известного рэпера Птаху (Давида Нуриев) носило спланированный характер, об этом свидетельствуют появившиеся в Сети кадры, сделанные одним из предполагаемых зачинщиков инцидента — человеком из окружения рэп-исполнителя Obe 1 Kanobe (Никиты Канобовича), с которым пострадавший находится в давнем конфликте.
Обновлено в 16:24
Армия и оружие
В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону
Обновлено в 14:05
Религия
Верующие РПЦ смогут причащаться в Пантелеимоновом монастыре на Афоне
Причащаться в Русском Пантелеимоновом монастыре на греческом полуострове Афон могут верующие Русской православной церкви.
Обновлено в 16:06
Политика
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.
Обновлено в 14:07
Футбол
Кокорину запретили играть с тюремщиками
Обновлено в 15:55
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 04:20
Политика
Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков
Франция и Германия потребовали обеспечить беспрепятственный проход судов через Керченский пролив и освободить задержанных там 25 ноября украинских моряков, говорится в совместном заявлении президента Эмманюэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя
Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.
Обновлено в 14:09
Политика
Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов
Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Политика
Трамп пригрозил полностью закрыть границу с Мексикой
"Никто не хочет уступать" По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, в сложившейся ситуации президент США де-юре может силами погранслужбы закрыть южную границу страны.
Обновлено в 15:39
Политика
Киев переписал биографию примкнувшего к нацистам Шухевича
Из украинских учебников по истории для 10 классов уберут упоминание о том, что один из главарей украинских националистов Роман Шухевич сотрудничал с дивизией СС «Галичина».
Обновлено в 18:23
Политика
Путин и Меркель провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:20
Происшествия
После побега крабового короля Кана на Сахалине начались обыски
В Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, которого в СМИ прозвали крабовым королем, проводят обыски.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Российский истребитель перехватил самолет ВВС США возле Крыма
Обновлено в 16:44
Общество
В Сети Меланью Трамп сравнили с эльфом из-за «невидимых» штанов
Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.
Обновлено в 18:03
Политика
Синод РПЦ принял решение об образовании Западноевропейского экзархата
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) в ходе заседания в пятницу, 28 декабря, принял решение образовать патриарший экзархат в Западной Европе и экзархат в Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о «панике в США» из-за российского «Авангарда»
Die Welt назвало комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "новогодним подарком для россиян".
Обновлено в 14:34
Происшествия
Во Франции троих человек арестовали за имитацию казни Макрона
Трех человек поместили под стражу на юго-западе Франции по подозрению в имитации казни президента Франции Эммануэля Макрона, пишет газета Sud-Ouest.
Обновлено в 15:33
Происшествия
В Севастополе ФСБ нашла подпольную оружейную мастерскую
В подвале жилого дома в Севастополе оперативники ФСБ обнаружили подпольную мастерскую, приспособленную для переделки оружия и средств поражения.
Обновлено в 11:43
Общество
Роскачество назвало лучшие марки красной икры
Эксперты Роскачества назвали лучшие марки красной икры, исследовав 29 российских торговых марок.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку
В московском районе Нагорный задержали около 30 дворников, пришедших к зданию управы требовать выплат за переработки.
Обновлено в 10:48
Политика
Украина направит ноту протеста из-за стены на границе с Крымом
Киев собирается направить ноту протеста в связи с возведением стены на участке российско-украинской границы в Крыму.
Обновлено в 12:42
Культура
Умер израильский писатель Амос Оз
Израильский писатель Амос Оз умер в возрасте 79 лет, сообщает газета The Jerusalem Post.
Обновлено в 09:22