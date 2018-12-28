Политика
На Украине сняли запрет на въезд мужчин из России
На Украине сняли запрет на въезд мужчин из РоссииRT на русском12:08
Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что после завершения действия военного положения в стране был снят запрет на въезд мужчин из России. Об этом он сказал в комментарии изданию «Гордон».
RT на русском12:08
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