Политика
На Украине снова запретили сериал «Сваты»ФедералПресс вчера в 22:58
Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) не одобрило телеканалу «1+1» трансляцию сериала «Сваты». Сообщается, что отказано в трансляции второго сезона телесериала. По мнению медиахолдинга, решение принято без каких-либо законных оснований.
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с чего всё началось
Один из членов экспертной комиссии, Мария Гурская, программный директор канала «Эспресо», объяснила отказ тем, что в сериале названия госучреждений написаны на русском языке, а некоторые вывески — на украинском, что создает впечатление «интеграции Украины в российское пространство».РБКвчера в 20:55
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Украинский телеканал назвал запрет на сериал «Сваты» политически мотивированным
Известиявчера в 18:28
Украинская группа «1+1 Медиа» считает запрет сериала «Сваты» политически мотивированным
Комсомольская правдавчера в 18:16
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