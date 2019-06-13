На Украине снова запретили сериал «Сваты»ФедералПресс вчера в 22:58

с чего всё началось

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) не одобрило телеканалу «1+1» трансляцию сериала «Сваты». Сообщается, что отказано в трансляции второго сезона телесериала. По мнению медиахолдинга, решение принято без каких-либо законных оснований.

На Украине снова запретили сериал «Сваты»

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