Политика

На Украине снова запретили сериал «Сваты»ФедералПресс вчера в 22:58

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) не одобрило телеканалу «1+1» трансляцию сериала «Сваты». Сообщается, что отказано в трансляции второго сезона телесериала. По мнению медиахолдинга, решение принято без каких-либо законных оснований.
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с чего всё началось
Один из членов экспертной комиссии, Мария Гурская, программный директор канала «Эспресо», объяснила
 отказ тем, что в сериале названия госучреждений написаны на русском языке, а некоторые вывески — на украинском, что создает впечатление «интеграции Украины в российское пространство».
РБКвчера в 20:55

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На Украине запретили сериал «Сваты»

Газета.Ruвчера в 22:16

На Украине снова запретили «Сватов»

Lenta.ruвчера в 21:45

Фильм с участием Зеленского используют в политических игрищах — СМИ

REGNUM10 июня в 08:39

Украинский телеканал назвал запрет на сериал «Сваты» политически мотивированным

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Комсомольская правдавчера в 18:16

СМИ: комиссия Госкино Украины проголосовала за запрет сериала «Сваты»

ТАССвчера в 13:02

Госкино Украины вновь запретило прокат сериала студии Зеленского «Сваты»

РБКвчера в 20:55
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Кино

Кинокритики разнесли фильм «Люди в черном: Интернэшнл»

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Происшествия

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Выпущенная в Приамурье тигрица съела кабана, который злил ее у вольера

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«Спартак» может купить нападающего «Ромы» Понсе

Московский «Спартак» может купить нападающего итальянской «Ромы» Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Пакистан заявил об интересе к закупкам российского оружия

Пакистан заинтересован в закупках вооружений у России, пакистанские военные уже находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Пакистана Имран Хан.
Обновлено в 02:25
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Чубайс предложил ввести углеродный налог

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Обновлено вчера в 23:55
Политика

Дуров связал кибератаку на Telegram с беспорядками в Гонконге

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что массивная кибератака, которая была совершена на его мессенджер, началась в Китае.
Обновлено в 02:39
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СМИ узнали о новом инструменте банков для блокировки вкладов

Отмечается, что если клиент кредитной организации отказывается или не может ответить на поставленные вопросы, то банки угрожают заблокировать его счет или вклад.
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Названы опасные признаки высокого кровяного давления

Признаками, которые сопровождают гипертонию, являются сильная головная боль, кровотечение из носа, одышка, тревожность в обостренной форме, повышенным давлением - от 180/120.
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Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов

Обновлено вчера в 23:45
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МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращается «в связи с недоказанностью его вины».
Обновлено 11 июня в 10:19
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Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
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В Челябинской области в национальном парке "Таганай" полностью сгорело здание музея природы вместе с экспонатами, сообщила пресс-служба парка.
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Известный журналист пропал без вести во время подготовки репортажа

Известный американский автомобильный журналист Дэйви Джонсон (Davey Johnson) пропал во время тест-драйва мотоцикла Honda.
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Ученые предупредили о скрытой угрозе от Солнца

Ученые из университетов Колорадо, Вашингтона, Хиого, Киото, Лейдена и японской обсерватории предупредили людей о скрытой угрозе для Земли, исходящей от Солнца.
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В суд передано уголовное дело о фиктивной прописке первоклассника

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о поддельной прописке ребенка ради зачисления в первый класс.
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Обычная современная девочка Женя изучает английский, разбирается в мобильных и компьютерах, а когда вырастет, хочет стать президентом страны или его женой. И вот, ее родители едут отдыхать в Италию, и оставляют Женю под присмотр бабушек и дедушек. Но в результате телефонной путаницы присмотреть за ребенком приезжают два комплекта бабушек и дедушек - и родители мамы Маши (типичные сельские жители), и родители папы Максима (напротив, типичные городские). Между сватами начинается борьба за внучку. Они пытаются перетянуть Женю на свою сторону всеми доступными способами: балуют, задаривают, задабривают, закармливают, зацеловывают и прочие 'за...'...
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