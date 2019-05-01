На Украине снизили цены на газ для населенияМосковский Комсомолец вчера в 06:27

Ранее премьер Гройсман призвал искать для украинцев более дешевый газ по всему миру ради снижения финансовой нагрузки. «Нафтогаз» с 1 мая снизил цены на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании. Теперь 1 тысяча куб. метров газа будет стоить 8247 гривен, это примерно 20178 рублей.

На Украине снизили цены на газ для населения

Музыка Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.

Энергетика Россия в апреле немного не дотянула до выполнения сделки ОПЕК+ Россия в апреле 2019 года снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 197 тыс. баррелей в сутки, немного не дотянув до выполнения обязательств по сделке ОПЕК+, следует из слов министра энергетики РФ Александра Новака, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

Шоу-бизнес Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн 46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.

Происшествия Полиция в Париже напала на журналистку РИА Новости Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.

Энергетика Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.

Политика Путин подписал закон о «суверенном рунете» Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.

Происшествия Очевидцы сняли на видео разрушительный торнадо в Румынии Гигантский торнадо пронесся по округу Кэлэраш в Румынии. Очевидцы в соцсетях публиковали изображения и видеозаписи со стихийным бедствием.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган воссоединились на отдыхе Виторган уехал на отдых с сыном один, и затем к ним, судя по фотографиям в соцсетях, присоединилась и Собчак.

Общество Король Таиланда женился на начальнице своей охраны Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.

Космос На Титане обнаружили огромную ледяную стену Астрономы, изучающие самый большой спутник Сатурна Титан, сделали неожиданное открытие – там расположен массивный геологический объект, о котором раньше ничего не было известно.

Финансы Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.

Музыка Billboard выбрал лучших исполнителей года В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.

Армия и оружие США впервые применили в бою новейшие истребители F-35A ВВС США впервые применили в бою новейшие истребители F-35A. Сообщение об этом появилось на сайте Военно-воздушных сил.

Политика МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.

Кино В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов» В сети появились восемь фотографий из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", на которых, согласно New York Post, показаны "ключевые моменты" эпизода.

Футбол Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем» «Барселона» на своем поле обыграла «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 3:0. Как сообщает El Taquigrafo, во время игры был ограблен дом полузащитника каталонского клуба Артура.

Общество В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.

Происшествия Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.

Футбол Месси забил 600-й мяч за «Барселону» Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым мячом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт".

Политика Путин уволил главу ГИБДД по Москве Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.

Происшествия Назван топ-10 «проклятых» автомобилей Вошедшие в ТОП-10 транспортные средства по меньшей мере раз становились частью трагических событий либо освещались в теориях уфологов.