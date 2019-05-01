На Украине снизили цены на газ для населенияИзвестия 09:01

«Нафтогаз Украины» снизил тариф на газ для населения — до 8247 гривен за 1 тыс. кубометров (более 20 тыс. рублей). Об этом сообщила пресс-служба компании 1 мая.

На Украине снизили цены на газ для населения

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