Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населенияРоссийская газета 11:37
На Украине с 1 мая снизили цену на газ для населения. Как передает УНИАН, теперь она составляет 8,24 тысячи гривен за одну тысячу кубометров вместо 8,55 тысячи. Это изменение было согласовано "Нафтогазом" и правительством Украины в конце апреля.
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Музыка
Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»
Обновлено в 12:32
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
США впервые использовали истребители F-35A в бою
ВВС США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях. Об этом сообщается на сайте Военно-воздушных сил.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В России может появиться «служба воздушных маршалов»
"Служба воздушных маршалов" все же может появиться в России, эта тема обсуждается и находится в режиме проработки, сообщил РИА Новости заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено в 20:11
Политика
Зеленский выбрал главу своей администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Певица и актриса Анастасия Самбурская заявила, что Первый канал не показал ее выступление на премии "Шансон года", которую вручали 20 апреля в Кремлевском дворце.
Обновлено в 21:07
Происшествия
Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джерри Ли признал в среду свою вину по обвинению в сговоре с целью передачи Китаю секретной информации.
Обновлено в 19:52
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Скончалась мать Марии Порошиной
Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Футбол
Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020
Владимир Путин подписал закон о въезде в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Музыка
Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»
Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма
Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 08:35
Общество
Глава Group-IB рассказал о процедуре проверки итогов шоу «Голос»
В рамках второй части планируется проверить историю голосования на наличие следов использования различных способов накрутки.
Обновлено вчера в 08:26
Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Виктора Сухорукова
Спектакли с участием актёра Виктора Сухорукова в Московском Театре имени Моссовета временно отменены.
Обновлено в 04:05
Авто
Эксперты назвали пункты ПДД, которые водитель должен знать наизусть
Одним из самых больших пунктов в ПДД является 2.7 – «Водителю запрещается».
Обновлено в 21:00
Происшествия
В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено в 08:37
Космос
Астрономы усомнились в существовании первой потенциальной экзолуны
Команда астрономов из Гарварда попыталась воспроизвести работу своих коллег, обнаруживших первую потенциальную экзолуну, и им это не удалось, причем никто из ученых не может понять, с чем связана разница в результатах и существует ли на самом деле эта экзолуна.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле
Мадуро 4 и 5 мая объявил «великим днём диалога всех ветвей народной власти», чтобы они сказали правительству и ему, что нужно изменить «ради великого плана изменений внутри боливарианской революции».
Обновлено в 19:53
Экономика
Акции Европы побили рекорд спокойствия
Индекс Stoxx Europe 600 установил новый рекорд апатии: по итогам вторника 17 торговых сессий подряд колебания индекса не превышают 0.5%.
Обновлено в 08:59
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Гуайдо заявил, что в Венесуэле во время протестов погиб один человек
Как минимум один человек погиб в столкновениях во время акций протеста в Венесуэле.
Обновлено в 20:33
Космос
Видео столкновения Луны с метеоритом появилось в сети
Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года.
Обновлено в 12:38
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фотографию в бикини
После беременности Полина Гагарина сильно поправилась, но после родов ей невероятно быстро удалось привести себя в порядок.
Обновлено в 04:05