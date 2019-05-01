Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населенияРоссийская газета 11:37

На Украине с 1 мая снизили цену на газ для населения. Как передает УНИАН, теперь она составляет 8,24 тысячи гривен за одну тысячу кубометров вместо 8,55 тысячи. Это изменение было согласовано "Нафтогазом" и правительством Украины в конце апреля.
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На Украине снизили цену на газ для населения

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Подешевел газ для украинцев

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Коммерсантъ06:17

Цена на газ для населения на Украине снизилась с 1 мая

REGNUM05:56
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