Политика

На Украине сменили правила написания русских фамилийРИА Новости вчера в 13:12

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
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с чего всё началось
Украинское министерство образования и науки предложило изменить написание некоторых "русских фамилий", сообщает РИА со ссылкой на новую редакцию
 "Украинского правописания".
Московский Комсомолецвчера в 13:55

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«Решили пощадить Толстого»: Пушков об изменении русских фамилий на Украине

Газета.Ruвчера в 20:02

СМИ: новые правила украинского правописания изменят написание российских фамилий

ТАССвчера в 15:31

Порошенков и Трампий: Пушков высмеял новые правила написания русских фамилий на Украине

РЕН ТВвчера в 17:57

На Украине утвердили правила написания русских фамилий

RT на русскомвчера в 16:43

Пушков оценил новые правила написания фамилий на украинском

ФАНвчера в 19:55

Пушков высмеял очередной языковой закон на Украине

Новостной фронтвчера в 15:44

На Украине сменили правила написания русских фамилий

РИА Новостивчера в 13:12
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Происшествия

Манифестанты подожгли вход в посольство США в Гондурасе

Группа манифестантов, скрывавших свои лица за масками и капюшонами, в пятницу подожгла главный вход в здание посольства США в столице Гондураса Тегусигальпе.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12

Обновлено вчера в 22:06
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил новой власти проблемами из-за языка

Вице-премьер Украины, министр социальной политики Павел Розенко пригрозил новой власти страны переворотом в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Глава Раменского района уволился после задержания за убийство

Обновлено вчера в 14:52
Политика

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол

Зидан повлиял на решение Рамоса остаться в «Реале»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан повлиял на решение защитника и капитана команды Серхио Рамоса остаться в клубе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:03
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел самолет А320

В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено 30 мая в 04:36
Футбол

Месси: хочу выиграть трофей со сборной Аргентины перед уходом

Нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси хотел бы выиграть трофей с национальной сборной перед окончанием своей игровой карьеры.
Обновлено в 01:04
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Музыка

Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе»

Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».
Обновлено вчера в 06:45
Культура

Причиной развода Памелы Андерсон стало ее похищение в «Борате»

Сценарист, режиссер и актер Саша Барон Коэн в разговоре с журналистами вспомнил о съемках сцены похищения Памелы Андерсон в его фильме «Борат».
Обновлено вчера в 06:29
Авто

Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4

Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия

Депутат Заксобрания Новосибирской области обругал инспектора ДПС

Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие

В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:58
Политика

Скандал: Нидерланды требуют объяснений от премьера Малайзии из-за крушения Боинга МН17

Как ранее сообщала «Русская Весна» премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что не верит в то, что Россия виновна в катастрофе Боинга рейса МН17 над Донбассом и хочет видеть больше весомых доказательств в деле.
Обновлено вчера в 15:50
Технологии

Жители Подмосковья смогут отслеживать передвижение машин скорой помощи

По данным регионального правительства, около 70% поступающих вызовов в систему-112 региона адресовано специалистам скорой помощи.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Общество

Какие новшества ждут россиян с 1 июня

В июне в России отменят роуминг для входящих звонков, а у супружеских пар появится возможность составить совместное завещание.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Забайкальской железной дороги. Об этом сообщается на сайте РЖД.
Обновлено в 00:54
Общество

В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.
Обновлено вчера в 23:15
Гаджеты

Apple намерена отказаться от iTunes

Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:05
Единоборства

Энтони Джошуа и Энди Руис прошли взвешивание

Вес Джошуа составил 112,4 кг, Руис, который выходит на бой всего после пяти недель подготовки, показал на весах 121,5 кг — рекордный для себя вес за последние пять лет (обычно он весит перед поединком 112-118 кг).
Обновлено вчера в 17:23
Политика

Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне

Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
Обновлено вчера в 20:23
Общество

До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников

Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено вчера в 15:30
Авто

Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России

С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Юлия Барановская изменилась до неузнаваемости

Обновлено вчера в 22:00
Общество

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено вчера в 03:10
Политика

Вуз в Киеве счел невозможным образование на украинском языке

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу заявил, что вуз не будет вести обучение только на украинском языке в соответствии с требованием закона.
Обновлено вчера в 15:06
Политика

Совбез Украины признал проблемы из-за запрета поставок нефти РФ

Запрет правительства РФ на поставку нефти на Украину и ограничение поставок дизельного топлива могут создать серьезные вызовы для Украины, заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 12:14
Кино

Сериал «Чернобыль» обошел по рейтингу «Игру престолов»

Обновлено 30 мая в 08:18
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