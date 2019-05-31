На Украине сменили правила написания русских фамилийРИА Новости вчера в 13:12

с чего всё началось

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

Происшествия Манифестанты подожгли вход в посольство США в Гондурасе Группа манифестантов, скрывавших свои лица за масками и капюшонами, в пятницу подожгла главный вход в здание посольства США в столице Гондураса Тегусигальпе.

Политика Вице-премьер Украины пригрозил новой власти проблемами из-за языка Вице-премьер Украины, министр социальной политики Павел Розенко пригрозил новой власти страны переворотом в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке.

Политика ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.

Футбол Зидан повлиял на решение Рамоса остаться в «Реале» Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан повлиял на решение защитника и капитана команды Серхио Рамоса остаться в клубе, сообщает "Советский спорт".

Происшествия В Шереметьево аварийно сел самолет А320 В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.

Футбол Месси: хочу выиграть трофей со сборной Аргентины перед уходом Нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси хотел бы выиграть трофей с национальной сборной перед окончанием своей игровой карьеры.

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Музыка Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе» Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».

Культура Причиной развода Памелы Андерсон стало ее похищение в «Борате» Сценарист, режиссер и актер Саша Барон Коэн в разговоре с журналистами вспомнил о съемках сцены похищения Памелы Андерсон в его фильме «Борат».

Авто Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4 Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.

Политика Скандал: Нидерланды требуют объяснений от премьера Малайзии из-за крушения Боинга МН17 Как ранее сообщала «Русская Весна» премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что не верит в то, что Россия виновна в катастрофе Боинга рейса МН17 над Донбассом и хочет видеть больше весомых доказательств в деле.

Технологии Жители Подмосковья смогут отслеживать передвижение машин скорой помощи По данным регионального правительства, около 70% поступающих вызовов в систему-112 региона адресовано специалистам скорой помощи.

Происшествия Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.

Общество Какие новшества ждут россиян с 1 июня В июне в России отменят роуминг для входящих звонков, а у супружеских пар появится возможность составить совместное завещание.

Происшествия Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Забайкальской железной дороги. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Общество В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.

Гаджеты Apple намерена отказаться от iTunes Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.

Единоборства Энтони Джошуа и Энди Руис прошли взвешивание Вес Джошуа составил 112,4 кг, Руис, который выходит на бой всего после пяти недель подготовки, показал на весах 121,5 кг — рекордный для себя вес за последние пять лет (обычно он весит перед поединком 112-118 кг).

Политика Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.

Общество До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.

Авто Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.

Общество В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.

Политика Вуз в Киеве счел невозможным образование на украинском языке Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу заявил, что вуз не будет вести обучение только на украинском языке в соответствии с требованием закона.