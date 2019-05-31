На Украине сменили правила написания русских фамилийРИА Новости вчера в 13:12

с чего всё началось

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

Политика Россия отказала Ирану в продаже С-400 Москва приняла решение ответить отказом на запрос Тегерана о продаже ему усовершенствованных зенитно-ракетных комплексов С-400.

Гаджеты Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.

Общество В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку» В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.

Происшествия В Москве неизвестный выстрелил в женщину и скрылся Неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия на юге Москвы и скрылся.

Происшествия В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда Четыре вагона пассажирского поезда сошли с путей в субботу на станции Куэнга Могочинского региона в Забайкальском крае, сообщает сайт Забайкальской железной дороги.

Общество Россиянам существенно сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.

Общество Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).

Политика В Пентагоне заявили о тесных связях Huawei с правительством Китая Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил о тесных связях корпорации Huawei с правительством Китая.

Происшествия Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 Число жертв стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) возросло до 12.

Происшествия Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.

Космос Экипаж SpaceX завершил подготовку в России к полёту на МКС Первый экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX завершил подготовку к полёту на МКС в российском Центре подготовки космонавтов.

Общество В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.

Шоу-бизнес Яна Чурикова рассказала Малышевой, как сгорела на солнце в Египте Ведущая передачи Елена Малышева решила поговорить об опасности нахождения на солнце в летний сезон.

Происшествия Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Транспорт Аэропорт Внуково начал принимать электронные посадочные талоны Аэропорт Внуково с 1 июня начал принимать электронные посадочные талоны, сообщает Агентство "Москва". Пока речь идет о внутренних рейсах.

Общество В Приамурье в этом году начнется строительство канатной дороги в Китай Планируется, что объект введут в эксплуатацию в 2022 году Подготовительные работы по строительству российско-китайской канатной дороги в Приамурье начнутся уже в этом году.

Энергетика Аналитики назвали причины падения цен на нефть Аналитики рассказали, с чем связано падение цен на нефть ниже $62 за баррель.

Музыка На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.

Авто Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4 Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.

Происшествия Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.

Происшествия В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.

Гаджеты Apple намерена отказаться от iTunes Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.

Политика Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.