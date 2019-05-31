На Украине сменили правила написания русских фамилийРИА Новости вчера в 13:12

с чего всё началось

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

Политика Турция не будет отказываться от системы «всё включено» Туристический сектор Турции не собирается отказываться от системы «всё включено» (all inclusive) и готов предложить гражданам РФ другие виды туризма.

Политика Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что был крайне удивлен "злобными" комментариями герцогини Сассекской Меган Маркл в его адрес.

Происшествия Манифестанты подожгли вход в посольство США в Гондурасе Группа манифестантов, скрывавших свои лица за масками и капюшонами, в пятницу подожгла главный вход в здание посольства США в столице Гондураса Тегусигальпе.

Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».

Политика Киевский вуз счел образование на украинском невозможным Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.

Армия и оружие Экс-министр заявил о крахе оборонной промышленности Украины Бывший украинский премьер-министр Юрий Ехануров рассказал, что ВСУ не хватает техники Оборонная промышленность Украины находится в плачевном состоянии, передает РИА Новости заявление экс-главы военного ведомства и бывшего премьер-министра страны Юрия Еханурова.

Гаджеты Бюджетные флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже Компания Honor начала продавать смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro. Напомним, данные модели были показаны общественности неделю назад.

Политика Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Хоккей Тарасенко сможет сыграть в третьем финальном матче Кубка Стэнли Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко сможет помочь своей команде в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостон Брюинз", сообщает ТАСС.

Происшествия В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.

Происшествия В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.

Музыка На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.

Музыка Полина Ростова рассказала о тайном романе с Сергеем Лазаревым Во время беседы с журналистами Полина Ростова рассказала о тайном романе с Сергеем Лазаревым, когда он только начинал карьеру.

Авто Представлен самый экономичный Jeep Commander На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Шэньчжэне дебютировала самая экономичная модификация кроссовера Jeep Commander.

Общество СК: не надо думать, что с вашим ребенком ничего не случится Хочу отметить, что в последнее время себя очень активно проявляют, в том числе в совместной работе, различные организации — Детские советы при уполномоченных по правам ребенка, родительская общественность, Совет отцов.

Спорт Морозов и Фесикова победили на этапе Серии чемпионов в США Российские пловцы Владимир Морозов и Анастасия Фесикова стали золотыми призерами на этапе серии Чемпионов, проходящем в Индианаполисе.

Политика Россия расширила санкционный список представителей ЕС Москва расширила список представителей стран ЕС, которым запрещается въезжать на территорию России.

Происшествия В Таиланде рейсовый автобус упал с 20-метровой высоты Рейсовый автобус, следовавший из города Чиангмай на севере Таиланда в административный центр соседней провинции Пхре, сорвался с горной дороги и упал с 20-метровой высоты, 17 человек получили травмы, 5 из них – тяжелые, сообщает в субботу интернет-версия газеты Nation.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.

Происшествия В убийстве бизнесмена Минеева подозревают банкира Горбунцова Беглый банкир Герман Горбунцов стал контролировать бизнес застреленного предпринимателя Александра Минеева.

Происшествия Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.

Шоу-бизнес Евгений Алдонин забрал дочь от Юлии Началовой в свою новую семью Евгений Алдонин с семьей Рассказал футболист и о том, как пережил смерть своей бывшей супруги Юлии Началовой.

Экономика НТВ сообщил о выводе Ходорковским из России $51 млрд Согласно расследованию телеканала НТВ, которое связано с бизнесменом и приватизацией ЮКОСа в 1990-х годах, под названием «Кровавая империя Михаила Ходорковского», на эту сумму были выведены дивиденды миноритарных акционеров, а большая часть средств в настоящее время находится в Нидерландах.

Гаджеты Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.