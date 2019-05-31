Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилийРИА Новости вчера в 13:12
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
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с чего всё началось
Украинское министерство образования и науки предложило изменить написание некоторых "русских фамилий", сообщает РИА со ссылкой на новую редакцию "Украинского правописания".Московский Комсомолецвчера в 13:55
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Политика
Турция не будет отказываться от системы «всё включено»
Туристический сектор Турции не собирается отказываться от системы «всё включено» (all inclusive) и готов предложить гражданам РФ другие виды туризма.
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Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной
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Футболист «Краснодара» Виктор Классон женился
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Происшествия
Манифестанты подожгли вход в посольство США в Гондурасе
Группа манифестантов, скрывавших свои лица за масками и капюшонами, в пятницу подожгла главный вход в здание посольства США в столице Гондураса Тегусигальпе.
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Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
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Политика
Киевский вуз счел образование на украинском невозможным
Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено вчера в 12:20
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Обновлено вчера в 20:56
Гаджеты
Бюджетные флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Компания Honor начала продавать смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro. Напомним, данные модели были показаны общественности неделю назад.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Хоккей
Тарасенко сможет сыграть в третьем финальном матче Кубка Стэнли
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко сможет помочь своей команде в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостон Брюинз", сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Происшествия
В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв
Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 03:15
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Музыка
Полина Ростова рассказала о тайном романе с Сергеем Лазаревым
Во время беседы с журналистами Полина Ростова рассказала о тайном романе с Сергеем Лазаревым, когда он только начинал карьеру.
Обновлено в 01:41
Авто
Представлен самый экономичный Jeep Commander
На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Шэньчжэне дебютировала самая экономичная модификация кроссовера Jeep Commander.
Обновлено в 01:09
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Общество
СК: не надо думать, что с вашим ребенком ничего не случится
Хочу отметить, что в последнее время себя очень активно проявляют, в том числе в совместной работе, различные организации — Детские советы при уполномоченных по правам ребенка, родительская общественность, Совет отцов.
Обновлено в 03:00
Спорт
Морозов и Фесикова победили на этапе Серии чемпионов в США
Российские пловцы Владимир Морозов и Анастасия Фесикова стали золотыми призерами на этапе серии Чемпионов, проходящем в Индианаполисе.
Обновлено в 04:11
Политика
Россия расширила санкционный список представителей ЕС
Москва расширила список представителей стран ЕС, которым запрещается въезжать на территорию России.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
В Таиланде рейсовый автобус упал с 20-метровой высоты
Рейсовый автобус, следовавший из города Чиангмай на севере Таиланда в административный центр соседней провинции Пхре, сорвался с горной дороги и упал с 20-метровой высоты, 17 человек получили травмы, 5 из них – тяжелые, сообщает в субботу интернет-версия газеты Nation.
Обновлено в 03:13
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
В убийстве бизнесмена Минеева подозревают банкира Горбунцова
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Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек
При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин забрал дочь от Юлии Началовой в свою новую семью
Евгений Алдонин с семьей Рассказал футболист и о том, как пережил смерть своей бывшей супруги Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 09:22
Экономика
НТВ сообщил о выводе Ходорковским из России $51 млрд
Согласно расследованию телеканала НТВ, которое связано с бизнесменом и приватизацией ЮКОСа в 1990-х годах, под названием «Кровавая империя Михаила Ходорковского», на эту сумму были выведены дивиденды миноритарных акционеров, а большая часть средств в настоящее время находится в Нидерландах.
Обновлено вчера в 08:14
Транспорт
Стартовала продажа билетов на «Комету»
Обновлено вчера в 03:06
Гаджеты
Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено вчера в 17:59
Авто
Конкурс автознатоков: загадка про пальцы и мотор Гранты
ЗАДАЧА № 136 Кручу-верчу Пришел Степаныч в гараж сильно не в духе. И пожаловался: мол, закрутился совсем, как коленвал в моторе.
Обновлено в 03:00