На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплатеРоссийская газета 08:27

Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли. Как пишет strana.ua, в акции принимают участие около 200 человек.

На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

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