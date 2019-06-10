Политика
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплатеРоссийская газета 08:27
Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли. Как пишет strana.ua, в акции принимают участие около 200 человек.
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Политика
Соловьев прокомментировал дело журналиста Голунова
Свои первые два поста в мессенджере Соловьев посвятил резонансному делу арестованного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 05:11
Политика
Грызлов: новая власть Украины не отказывается от войны в Донбассе
Никакой реализации слов о мире не произошло со стороны новой киевской власти.
Обновлено в 08:00
Общество
В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова
Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Политика
Объединенный «Оппоблок» обнародовал первую десятку партийного списка
В первую тройку вошли депутаты Верховной Рады Евгений Мураев, Вадим Новинский, Александр Вилкул.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Полковник МВД Захарченко получил 13 лет колонии
Пресненский суд Москвы назначил бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко 13 лет колонии строгого режима за получение взятки и попытки препятствовать правосудию.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Крыму задержаны участники террористической организации
Сотрудники ФСБ в нескольких районах Республики Крым проводят обыски в квартирах предполагаемых лидеров экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 02:55
Общество
Представлена концепция нового КоАП
Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Обновлено в 10:34
Авто
Skoda выпустила кроссовер Karoq для велосипедистов
Компания Skoda представила «велосипедную» версию кроссовера Karoq.
Обновлено в 06:29
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Вторая проблема, о которой сообщил сын музыканта, - циркулярный ожог пищевода из-за которого появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.
Обновлено в 07:00
Футбол
Сергей Семак сыграет свадьбу после матча «Зенита» и «Спартака»
Обновлено в 07:48
Гаджеты
В бета-версии iOS 13 найден намек на то, что смартфон Apple iPhone XI получит USB-C
Слухи, что Apple откажется от фирменного разъема Lightning в смартфонах iPhone в пользу используемого лидерами отрасли разъема USB-C, ходят давно.
Обновлено в 06:33
Футбол
«Порту» уже во вторник сделает предложение «Спартаку» по Зе Луишу
Форвард «Спартака» Зе Луиш может в скором времени перейти в «Порту», так как в его покупке заинтересован лично главный тренер Сержиу Консейсау, который работал с футболистом в «Браге», сообщает O Jogo.
Обновлено в 10:44
Политика
Москалькова предложила вернуть отмененную в 1937 году норму УПК
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила изменить уголовно-процессуальный кодекс (УПК), вернув в него возможность возбуждать уголовные дела после регистрации преступлений.
Обновлено в 08:48
Здоровье
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей
Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Здоровье
В Новосибирске зафиксирована вспышка менингококковой инфекции
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на оперативном совещание в правительстве сообщил, что с 30 мая по 9 июня 25 человек заболели менингококковой инфекцией.
Обновлено в 00:14
Общество
В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова
В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Обновлено в 09:36
Авто
УАЗ расширил список опций для модели «Патриот»
Обновлено в 01:55
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок
Меган Маркл в минувшие выходные впервые появилась на публике после рождения первенца Арчи.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Прокуратура и МВД занялись проверкой дела журналиста Голунова
Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста Ивана Голунова, отправленного под домашний арест до 7 августа.
Обновлено в 09:43
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45