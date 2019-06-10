Политика

На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплатеРоссийская газета 08:27

Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли. Как пишет strana.ua, в акции принимают участие около 200 человек.
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Шахтеры на Украине перекрыли трассу в Польшу из-за долгов по зарплате

РБК09:34

Шахтёры перекрыли трассу на границе с Польшей и грозят наведаться к Гройсману и Насалику

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Шахтеры перекрыли трассу во Львовской области из-за долгов по зарплате

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Lenta.ru06:34

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Газета.Ru09:38

Украинские шахтеры бастуют из-за долгов по зарплате

Красная весна08 июня в 13:14
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Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 суток

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Соловьев прокомментировал дело журналиста Голунова

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Происшествия

Полковник МВД Захарченко получил 13 лет колонии

Пресненский суд Москвы назначил бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко 13 лет колонии строгого режима за получение взятки и попытки препятствовать правосудию.
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Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
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Происшествия

В Крыму задержаны участники террористической организации

Сотрудники ФСБ в нескольких районах Республики Крым проводят обыски в квартирах предполагаемых лидеров экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 02:55
Общество

Представлена концепция нового КоАП

Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Суд освободил по УДО правозащитника Титиева

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Авто

Skoda выпустила кроссовер Karoq для велосипедистов

Компания Skoda представила «велосипедную» версию кроссовера Karoq.
Обновлено в 06:29
Общество

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Вторая проблема, о которой сообщил сын музыканта, - циркулярный ожог пищевода из-за которого появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.
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Футбол

Сергей Семак сыграет свадьбу после матча «Зенита» и «Спартака»

Обновлено в 07:48
Гаджеты

В бета-версии iOS 13 найден намек на то, что смартфон Apple iPhone XI получит USB-C

Слухи, что Apple откажется от фирменного разъема Lightning в смартфонах iPhone в пользу используемого лидерами отрасли разъема USB-C, ходят давно.
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«Порту» уже во вторник сделает предложение «Спартаку» по Зе Луишу

Форвард «Спартака» Зе Луиш может в скором времени перейти в «Порту», так как в его покупке заинтересован лично главный тренер Сержиу Консейсау, который работал с футболистом в «Браге», сообщает O Jogo.
Обновлено в 10:44
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Москалькова предложила вернуть отмененную в 1937 году норму УПК

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила изменить уголовно-процессуальный кодекс (УПК), вернув в него возможность возбуждать уголовные дела после регистрации преступлений.
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В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак

В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой

Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
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Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
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Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Здоровье

В Новосибирске зафиксирована вспышка менингококковой инфекции

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на оперативном совещание в правительстве сообщил, что с 30 мая по 9 июня 25 человек заболели менингококковой инфекцией.
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Обновлено в 05:00
Общество

В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова

В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
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Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
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УАЗ расширил список опций для модели «Патриот»

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Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.
Обновлено в 10:13
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Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок

Меган Маркл в минувшие выходные впервые появилась на публике после рождения первенца Арчи.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Прокуратура и МВД занялись проверкой дела журналиста Голунова

Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста Ивана Голунова, отправленного под домашний арест до 7 августа.
Обновлено в 09:43
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Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России

Обновлено в 07:45
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