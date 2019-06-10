Политика
Шахтеры перекрыли трассу во Львовской области из-за долгов по зарплатеИзвестия 08:10
Сотрудники шести шахт во Львовской области не вышли на работу и перекрыли трассу международного значения Львов – Рава-Русская. Рабочие требуют погасить задолженность по зарплате, сообщил в понедельник, 10 июня, глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПКУ) Михаил Волынец.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Общество
Шнуров написал стихи в поддержку Голунова
Обновлено в 07:32
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова
Клуб российской премьер-лиги «Краснодар» объявил о переходе полузащитника Руслана Камболова, который ранее выступал за «Рубин».
Обновлено в 08:44
Общество
В России предложили ограничить число питомцев в квартирах
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
Обновлено в 08:24
Хоккей
Голкипер Даниил Тарасов перешел в финский «Эссят»
Голкипер Даниил Тарасов подписал однолетний контракт с «Эссят», информирует официальный сайт финского клуба.
Обновлено в 07:35
Авто
Новая Toyota RAV4 и еще 4 автобестселлера, которые покорят Россию в 2019 году
Среди потенциальных автохитов: новая Toyota RAV4, УАЗ Патриот c автоматом (а может и дизелем), китайский кросс-купе и другие.
Обновлено в 07:44
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Общество
В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова
В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили весь тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Авто
Назвали самые популярные подержанные автомобили в мае 2019 года
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Петербурге задержали активистов «Весны»
Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Футбол
Черчесов — о ротации состава: Не знаю такого слова
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, планируется ли ротация состава перед матчем с Кипром.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Происшествия
Суд отказал следствию в просьбе отправить Ивана Голунова под стражу
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили под домашний арест до 7 августа.
Обновлено вчера в 05:54
Наука
Собаки могут испытывать стресс вместе с хозяевами
В последние годы ученые обнаруживают все больше свидетельств того, что присущие человеку черты интеллекта и сложные эмоции характерны и для других живых существ, в том числе собак, приматов и даже ворон.
Обновлено 08 июня в 14:59
Общество
Сегодня омские школьники сдают ЕГЭ по обществознанию
Обществознание — наиболее массовый экзамен, сдаваемый по выбору выпускников, что обусловило крайнюю неоднородность уровня подготовки контингента участников экзамена.
Обновлено в 01:31
Общество
Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и его соответствие требованиям и нормам ГОСТа.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Общество
Земфира выступила в поддержку Ивана Голунова
Земфира поддержала задержанного корреспондента «Медузы» Голунова.
Обновлено в 06:45
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Энергетика
Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель
Силуанов, выступая ранеее 10 июня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, предупредил: от продления соглашения об ограничении объемов добычи нефти между странами — участницами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами (ОПЕК+) зависят мировые цены на нефть.
Обновлено в 07:10
Здоровье
Врач-диетолог сообщила о лечебных свойствах зелени
Юлия Чехонина, врач-диетолог и кандидат медицинских наук, в беседе с журналистами рассказала о том, какими полезными качествами для человеческого организма обладает зелень.
Обновлено в 09:23
Экономика
Всемирный банк назвал риски российской экономики
Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), российской экономике угрожает пять факторов. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщается на сайте ВБ.
Обновлено в 01:35
Происшествия
«Смотрящий» по Геленджику задержан сотрудниками ФСБ
Обновлено в 07:44
Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Футбол
Адвокат: Суд не разрешает Мамаеву видеться с детьми
Обновлено в 09:13