Шахтеры перекрыли трассу во Львовской области из-за долгов по зарплатеИзвестия 08:10

Сотрудники шести шахт во Львовской области не вышли на работу и перекрыли трассу международного значения Львов – Рава-Русская. Рабочие требуют погасить задолженность по зарплате, сообщил в понедельник, 10 июня, глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПКУ) Михаил Волынец.

Шахтеры перекрыли трассу во Львовской области из-за долгов по зарплате

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