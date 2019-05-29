Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБОМосковский Комсомолец вчера в 15:40

с чего всё началось

На всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам… Как видите, все было снято во время смены власти… остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний... Серверы находились в этой комнате, как вы видите, здесь сейчас пусто, серверы были вывезены.

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