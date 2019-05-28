Экономика
На Украине сало подорожало на 70 процентовРИА Новости 08:52
На Украине свиное сало подорожало на 70 процентов за два года, передает УНН со ссылкой на данные госстатистики. Отмечается, что в апреле 2017 года килограмм этого продукта стоил 44,6 гривен, а в 2019-м — уже 75,7 гривен.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 16:12, Ашберн
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на полицейского в Ростовской области
Проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию нападавшего.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие
Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии
Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
Обновлено в 15:04
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Космос
Российские космонавты посвятят выход в открытый космос юбилею Леонова
Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин посвятят выход в космическое пространство юбилею Алексея Леонов.
Обновлено в 08:49
Здоровье
Главный ветврач РФ предупредил об опасности молока
Главный ветеринарный врач России Николай Власов рассказал, что молоко может представлять опасность для человеческого организма из возможного наличия в нем антибиотиков и вируса лейкоза.
Обновлено в 15:58
Политика
Курц планирует снова стать канцлером Австрии после выборов в парламент
После распада коалиционного правительства в стране пройдут досрочные парламентские выборы, они состоятся в сентябре.
Обновлено в 15:52
Музыка
Егор Крид назвал причины ухода из Black Star
Обновлено в 15:32
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Политика
В ПАСЕ призвали Россию возобновить расследование убийства Немцова
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека призвал власти России возобновить расследование убийства российского политика Бориса Немцова.
Обновлено в 12:13
Экономика
Владелец «Муз-ТВ» Таврин купил сервис ремонта квартир
«Сделано» специализируется на ремонте квартир под ключ, он предлагает стандартизированные решения с фиксированными ценами и сроками.
Обновлено в 16:08
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Происшествия
У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны
Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Обновлено в 13:08
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Политика
Украина договорилась с МВФ подготовить новую программу сотрудничества
Украина договорилась с МВФ о подготовке новой программы сотрудничества, которая призвана дать толчок для развития страны.
Обновлено в 12:21
Общество
Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать мороженое
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как правильно выбрать самое вкусное мороженое.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Политика
Зеленский сделал Саакашвили гражданином Украины
Обновлено в 09:25
Политика
В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией
Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.
Обновлено в 14:28
Интернет
Первый российский квантовый телефон испытали в Москве
Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Племянница Скрипаля отказалась от идеи поехать в Великобританию
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля - Виктория Скрипаль - отказалась от идеи поехать в Великобританию, чтобы встретиться с родственниками.
Обновлено в 11:45
Экономика
В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет
«Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Боевики разграбили древний город Апамея на севере Сирии
Бандформирования, господствовавшие на севере Сирии, разграбили одну из жемчужин эллинистическо-римской цивилизации - город Апамею, развалины которого находятся рядом со средневековой крепостью Калаат-эль-Мудик.
Обновлено в 10:16
Авто
Новую Skoda Octavia заметили на дорожных тестах
Бестселлер чешского бренда нового поколения — Skoda Octavia — был замечен во время дорожных испытаний на извилистых и заснеженных дорогах в Альпах.
Обновлено в 15:31
Политика
Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово
Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено в 04:37
Финансы
Индекс Мосбиржи упал ниже отметки 2600 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе внутридневных торгов упал ниже отметки 2600 пунктов, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 12:20