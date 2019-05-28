Экономика

На Украине сало подорожало на 70 процентовРИА Новости 08:52

На Украине свиное сало подорожало на 70 процентов за два года, передает УНН со ссылкой на данные госстатистики. Отмечается, что в апреле 2017 года килограмм этого продукта стоил 44,6 гривен, а в 2019-м — уже 75,7 гривен.
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Сало на Украине подорожало на 70% за два года

РБК11:51

На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%

ТАСС08:13

На Украине сало подорожало на 70 процентов

РИА Новости08:52

Сало на Украине за два года подорожало более чем в 1,5 раза

Rambler News Service08:44

На Украине зафиксировали рост цен на сало на 70%

Московский Комсомолец08:33

Сало на Украине серьезно подорожало

URA.Ru09:39

На Украине на 70% подорожало свиное сало

Известия08:00
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 16:12, Ашберн
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на полицейского в Ростовской области

Проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию нападавшего.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие

Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии

Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
Обновлено в 15:04
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Космос

Российские космонавты посвятят выход в открытый космос юбилею Леонова

Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин посвятят выход в космическое пространство юбилею Алексея Леонов.
Обновлено в 08:49
Здоровье

Главный ветврач РФ предупредил об опасности молока

Главный ветеринарный врач России Николай Власов рассказал, что молоко может представлять опасность для человеческого организма из возможного наличия в нем антибиотиков и вируса лейкоза.
Обновлено в 15:58
Политика

Курц планирует снова стать канцлером Австрии после выборов в парламент

После распада коалиционного правительства в стране пройдут досрочные парламентские выборы, они состоятся в сентябре.
Обновлено в 15:52
Музыка

Егор Крид назвал причины ухода из Black Star

Обновлено в 15:32
Происшествия

Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Политика

В ПАСЕ призвали Россию возобновить расследование убийства Немцова

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека призвал власти России возобновить расследование убийства российского политика Бориса Немцова.
Обновлено в 12:13
Гаджеты

Гибкому смартфону Sony Xperia F приписывают экран с соотношением 21:9

Обновлено в 10:20
Экономика

Владелец «Муз-ТВ» Таврин купил сервис ремонта квартир

«Сделано» специализируется на ремонте квартир под ключ, он предлагает стандартизированные решения с фиксированными ценами и сроками.
Обновлено в 16:08
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Происшествия

У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны

Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Обновлено в 13:08
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Политика

Украина договорилась с МВФ подготовить новую программу сотрудничества

Украина договорилась с МВФ о подготовке новой программы сотрудничества, которая призвана дать толчок для развития страны.
Обновлено в 12:21
Общество

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать мороженое

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как правильно выбрать самое вкусное мороженое.
Обновлено в 08:42
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено в 11:22
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Обновлено в 12:30
Политика

Зеленский сделал Саакашвили гражданином Украины

Обновлено в 09:25
Политика

В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией

Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.
Обновлено в 14:28
Интернет

Первый российский квантовый телефон испытали в Москве

Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Племянница Скрипаля отказалась от идеи поехать в Великобританию

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля - Виктория Скрипаль - отказалась от идеи поехать в Великобританию, чтобы встретиться с родственниками.
Обновлено в 11:45
Экономика

В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет

«Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие

Боевики разграбили древний город Апамея на севере Сирии

Бандформирования, господствовавшие на севере Сирии, разграбили одну из жемчужин эллинистическо-римской цивилизации - город Апамею, развалины которого находятся рядом со средневековой крепостью Калаат-эль-Мудик.
Обновлено в 10:16
Авто

Новую Skoda Octavia заметили на дорожных тестах

Бестселлер чешского бренда нового поколения — Skoda Octavia — был замечен во время дорожных испытаний на извилистых и заснеженных дорогах в Альпах.
Обновлено в 15:31
Политика

Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово

Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено в 04:37
Финансы

Индекс Мосбиржи упал ниже отметки 2600 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе внутридневных торгов упал ниже отметки 2600 пунктов, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 12:20
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