На Украине сало подорожало на 70 процентовРИА Новости 08:52

На Украине свиное сало подорожало на 70 процентов за два года, передает УНН со ссылкой на данные госстатистики. Отмечается, что в апреле 2017 года килограмм этого продукта стоил 44,6 гривен, а в 2019-м — уже 75,7 гривен.

На Украине сало подорожало на 70 процентов

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