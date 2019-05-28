На Украине сало подорожало на 70%Газета Кемерова вчера в 09:25

За два последних года свиное сало на Украине подорожало на 70%. Его стоимость выроста с 44,5 гривен до 76 гривен, что в конечном счёте эквивалентно 2,9 долларам за килограмм. За этот период также существенно прибавила в цене свинина, подорожавшая на 37% — до 116 гривен (4,4 доллара) за килограмм.

На Украине сало подорожало на 70%

Шоу-бизнес Петросян опубликовал фото с молоденькими актрисами в вышиванках Юморист Евгений Петросян пребывает в хорошем расположении духа, несмотря на грандиозный скандал, связанный с его личной жизнью.

Политика Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.

Политика Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Энергетика В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.

Политика Матвиенко призвала уйти в отставку напавшего на журналиста чиновника Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента "России 24".

Авто Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом 2 место – LADA Vesta Cross и Vesta SW Cross Внедорожная "Веста", как заявлено по паспорту, получила 203 миллиметра дорожного просвета, однако замеры "За рулем" снова показали меньше – 200 мм.

Общество Во Львове протестующие ворвались в горсовет Группа протестующих выломала дверь в здание городского совета Львова и ворвалась внутрь.

Происшествия В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.

Общество Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике, это первый из двух обязательных экзаменов.

Общество В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом» Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.

Финансы Курс доллара превысил 65 рублей Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.

Происшествия «Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся В Киеве на судоверфи «Кузня на Рибальскому» загорелся спущенный на воду в апреле разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины.

Происшествия Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.

Происшествия Взрыв газа разрушил дом в Воронеже, есть пострадавшие Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в частном жилом доме в Воронеже утром 29 мая, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Музыка Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.

Энергетика Россия рассмотрит вопрос о продлении сделки ОПЕК+ Россия внимательно рассмотрит вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи нефти с ОПЕК и другими производителями, сообщил Reuters первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.

Армия и оружие В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в разговоре с "Известиями" прокомментировал заявление военного эксперта Александра Артамонова о возможных провокациях Киева против Крымского моста с применением полученных от США фрегатов.

Политика Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой» Немецкие журналисты опубликовали кадры, на которых австрийский вице-канцлер Кристиан Штрахе общается с якобы «племянницей русского олигарха».

Хоккей Зеленский предоставил украинское гражданство российскому хоккеисту Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство российскому хоккеисту Александру Костикову, которые последние два сезона выступает в Донбассе.

Технологии Основатель Huawei готов «забрать» новосибирских студентов у Google Отвечая на вопрос об инвестициях Huawei в образование и фундаментальные исследования, основатель компании рассказал о планах привлекать талантливых новосибирских программистов для работы в российских филиалах корпорации.

Футбол «Спартак» подпишет контракт с экс-нападающим «ПСЖ» Кутателадзе По информации «Чемпионата», московский «Спартак» договорился о переходе нападающего юношеской сборной Грузии Николоза Кутателадзе.

Футбол «Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».

Общество В России предложили создать отцовский капитал В России может появиться так называемый отцовский капитал — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка.

Политика Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.

Авто Hyundai Creta нового поколения показали без камуфляжа Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.