Экономика
На Украине сало подорожало на 70%Газета Кемерова вчера в 09:25
За два последних года свиное сало на Украине подорожало на 70%. Его стоимость выроста с 44,5 гривен до 76 гривен, что в конечном счёте эквивалентно 2,9 долларам за килограмм. За этот период также существенно прибавила в цене свинина, подорожавшая на 37% — до 116 гривен (4,4 доллара) за килограмм.
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Госдума приняла законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
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Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
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Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина
Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
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Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании
Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.
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Матвиенко призвала уйти в отставку напавшего на журналиста чиновника
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента "России 24".
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Авто
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2 место – LADA Vesta Cross и Vesta SW Cross Внедорожная "Веста", как заявлено по паспорту, получила 203 миллиметра дорожного просвета, однако замеры "За рулем" снова показали меньше – 200 мм.
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Общество
Во Львове протестующие ворвались в горсовет
Группа протестующих выломала дверь в здание городского совета Львова и ворвалась внутрь.
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Происшествия
В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов
В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.
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Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике
Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике, это первый из двух обязательных экзаменов.
Обновлено в 05:57
Общество
В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом»
Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.
Обновлено в 03:09
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.
Обновлено в 04:57
Происшествия
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
В Киеве на судоверфи «Кузня на Рибальскому» загорелся спущенный на воду в апреле разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации
Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.
Обновлено в 05:52
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Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в частном жилом доме в Воронеже утром 29 мая, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Обновлено в 05:39
Музыка
Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны
Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено вчера в 11:19
Энергетика
Россия рассмотрит вопрос о продлении сделки ОПЕК+
Россия внимательно рассмотрит вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи нефти с ОПЕК и другими производителями, сообщил Reuters первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в разговоре с "Известиями" прокомментировал заявление военного эксперта Александра Артамонова о возможных провокациях Киева против Крымского моста с применением полученных от США фрегатов.
Обновлено в 06:32
Политика
Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»
Немецкие журналисты опубликовали кадры, на которых австрийский вице-канцлер Кристиан Штрахе общается с якобы «племянницей русского олигарха».
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Хоккей
Зеленский предоставил украинское гражданство российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство российскому хоккеисту Александру Костикову, которые последние два сезона выступает в Донбассе.
Обновлено в 05:34
Технологии
Основатель Huawei готов «забрать» новосибирских студентов у Google
Отвечая на вопрос об инвестициях Huawei в образование и фундаментальные исследования, основатель компании рассказал о планах привлекать талантливых новосибирских программистов для работы в российских филиалах корпорации.
Обновлено вчера в 06:26
Футбол
«Спартак» подпишет контракт с экс-нападающим «ПСЖ» Кутателадзе
По информации «Чемпионата», московский «Спартак» договорился о переходе нападающего юношеской сборной Грузии Николоза Кутателадзе.
Обновлено в 05:39
Футбол
«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:48
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В Омской области главу семьи подозревают в убийстве жены и дочери
Обновлено вчера в 08:02
Общество
В России предложили создать отцовский капитал
В России может появиться так называемый отцовский капитал — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка.
Обновлено в 05:38
Политика
Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово
Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено вчера в 04:37
Авто
Hyundai Creta нового поколения показали без камуфляжа
Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 22:34
Космос
Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки
Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено в 06:31
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Redmi K20 выйдет в России под названием Xiaomi Mi 9T
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