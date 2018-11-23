Происшествия

На Украине с территории бывшего аэродрома украли самолет
РИА Новости
04:11

В Полтавской области неизвестные украли самолет Ан-2, передает агентство УНН со ссылкой на правоохранителей. Также они похитили шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель с территории бывшего аэродрома в селе Божковское.
РИА Новости04:11

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