Происшествия
В Полтавской области неизвестные украли самолет Ан-2, передает агентство УНН со ссылкой на правоохранителей. Также они похитили шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель с территории бывшего аэродрома в селе Божковское.
РИА Новости04:11
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Происшествия
Хаски возместит ущерб за испорченную машину
Дмитрий Кузнецов, известный как рэпер Хаски, готов принести извинения и возместить ущерб за порчу машины.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Число погибших при взрыве на северо-западе Пакистана возросло до 30
Число погибших в результате взрыва в округе Хангу на северо-западе Пакистана возросло до 30, более 40 человек получили ранения, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службе безопасности.
Обновлено в 06:52
Происшествия
СК прокомментировал данные об алиби обвиняемых в изнасиловании в Уфе
«Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от предъявленных обвинений», — говорится в сообщении СКР.
Обновлено в 07:06
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения детей скакалкой
Управление СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело против учительницы одной из школ Северодвинска, которая избивала учеников.
Обновлено в 07:08
Происшествия
СКР установил причастных к убийству российских военных в Сирии
Обновлено в 07:13
Происшествия
ФСБ сообщила о пытках в реабилитационных центрах Саратова
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Саратовской области выявили два реабилитационных центра для наркоманов и алкозависимых, в которых насильно удерживали и пытали более 40 человек, в том числе несовершеннолетних.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Пилотов сбившего человека в Шереметьеве самолета вызвали на допрос
Пилотов Boeing-737, как сообщили несколько информированных источников, в ближайшее время допросят в качестве свидетелей по уголовному делу о нарушении требований безопасности при организации полетов.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Домодедово поймали авторитетов Хобота и Солому
Сотрудники подмосковного уголовного розыска 19 ноября задержали в Домодедово двух авторитетов — 57-летнего вора в законе Андрея Беляева, известного в криминальных кругах как Хобот, и 40-летнего бывшего вора в законе Алексея Саломатина по кличке Солома.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Подозреваемый в разбое умер во время допроса в Москве
МВД начало проверку по факту смерти подозреваемого в разбое во время допроса в отделении полиции в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Восемь детей заболели сальмонеллезом в частном детсаду в Петербурге
В частном детском саду на Наличной улице в Санкт-Петербурге сальмонеллезом заболели восемь детей.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Соцслужбы Финляндии забрали у россиянки пятилетнюю дочь
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Британии опубликовали новые записи с Петровым и Бошировым
Скотленд-Ярд обнародовал новые видеозаписи с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Владельца сгоревшей «Зимней вишни» объявили в международный розыск
Одного из основных фигурантов дела о трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского следователи объявили в международный розыск.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Задержан экс-начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев
Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В США мужчина устроил стрельбу в «черную пятницу»
Обновлено в 06:57