Происшествия

Преступники похитили Ан-2 с аэродрома на Украине
РЕН ТВ
09:01

Как сообщает РИА "Новости", добычей преступников стал классический советский биплан Ан-2. Кроме того, они прихватили с собой шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель. Все детали хранились на территории бывшего аэродрома, расположенного в селе Божковское.
РЕН ТВ09:01

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Преступники похитили Ан-2 с аэродрома на Украине

РЕН ТВ09:01

GTA по-украински. Под Полтавой угнали самолёт

Life.ru07:26

Уникальная ситуация: эксперт рассказал о судьбе украденного на Украине самолета Ан-2

ФАН06:44

На Украине с аэродрома похитили Ан-2

Взгляд.ру04:54

На Украине с аэродрома под Полтавой украли самолет

REGNUM04:42

СМИ: На Украине неизвестные украли самолёт

RT на русском04:18

На Украине с территории бывшего аэродрома украли самолет

РИА Новости04:11
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Происшествия

Экс-главу ЦСКА Михаила Барышева обвинили во взятках и хищениях

Следствие обвиняет бывшего начальника управления Минобороны по работе с личным составом, экс-главу ЦСКА Михаила Барышева в получении трех взяток на сумму 25 миллионов рублей и мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского гарнизонного военного суда.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Хаски возместит ущерб за испорченную машину

Дмитрий Кузнецов, известный как рэпер Хаски, готов принести извинения и возместить ущерб за порчу машины.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Дело об убийстве в Турции российского посла Карлова передано в суд

Турецкая прокуратура передала в суд дело об убийстве российского посла Андрея Карлова в Анкаре, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".
Обновлено в 09:01
Происшествия

Атаковавшие китайское консульство в Пакистане террористы уничтожены

Силы пакистанского спецназа и полиции ликвидировали трех террористов, совершивших в пятницу, 23 ноября, нападение на генеральное консульство Китая в пакинстанском городе Карачи.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО братьев Магомедовых

Обновлено в 08:50
Происшествия

ФСБ сообщила о пытках в реабилитационных центрах Саратова

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Саратовской области выявили два реабилитационных центра для наркоманов и алкозависимых, в которых насильно удерживали и пытали более 40 человек, в том числе несовершеннолетних.
Обновлено в 08:54
Происшествия

СК Поморья возбудил дело по факту избиения учеников скакалкой

В Архангельской области возбудил уголовное дело по статье 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращение с несовершеннолетними".
Обновлено в 08:13
Происшествия

СК прокомментировал данные об алиби обвиняемых в изнасиловании в Уфе

«Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от предъявленных обвинений», — говорится в сообщении СКР.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Пилотов сбившего человека в Шереметьеве самолета вызвали на допрос

Пилотов Boeing-737, как сообщили несколько информированных источников, в ближайшее время допросят в качестве свидетелей по уголовному делу о нарушении требований безопасности при организации полетов.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Подозреваемый в разбое умер во время допроса в Москве

МВД начало проверку по факту смерти подозреваемого в разбое во время допроса в отделении полиции в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Обновлено в 08:34
Происшествия

СК проверяет на вменяемость экс-главу Минтранса Украины Рудьковского

Следствие отправило на экспертизу в институт имени Сербского экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, арестованного в Москве по обвинению в нападении на российское посольство в Киеве.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Подросток в Кузбассе провел ночь в колодце, упав в него по пути домой

Обновлено в 08:49
Происшествия

В Домодедово поймали авторитетов Хобота и Солому

Сотрудники подмосковного уголовного розыска 19 ноября задержали в Домодедово двух авторитетов — 57-летнего вора в законе Андрея Беляева, известного в криминальных кругах как Хобот, и 40-летнего бывшего вора в законе Алексея Саломатина по кличке Солома.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В США мужчина устроил стрельбу в «черную пятницу»

Обновлено в 08:59
Происшествия

В Британии опубликовали новые записи с подозреваемыми в Солсбери

Полиция Лондона обнародовала новую видеозапись пребывания подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери, а также фотографию флакона, где якобы находилось отравляющее вещество, которым были отравлены Скрипали.
Обновлено в 06:55
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Советский лёгкий многоцелевой самолёт. Представляет собой поршневой однодвигательный биплан с расчалочным крылом. Оборудован двигателем АШ-62ИР конструкции А. Д. Швецова.
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