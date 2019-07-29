Политика
На Украине решили реформировать СБУРИА Новости 02:50
Администрация президента Украины Владимира Зеленского готовит проект по реформе СБУ, сообщил секретарь Совета национальной обороны и безопасности страны Александр Данилюк. По его словам, чтобы изменения были "реальными", потребуется внести поправки в законодательство.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:35, Вашингтон
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Происшествия
Муж погибшей актрисы Вероники Никоновой рассказал детали трагедии
Муж погибшей актрисы Вероники Никоновой Петр Маркелов раскрыл детали страшной трагедии, сообщили «Вести» со ссылкой на белорусские СМИ.
Обновлено 27 июля в 14:08
Транспорт
В Клину могут построить аэропорт для лоукостеров
Министерство обороны РФ выступило с предложением использовать военный аэродром Клин-5 в качестве площадки под строительство нового аэропорта для низкобюджетных перевозчиков.
Обновлено в 03:58
Экономика
Сбербанк сделал заявление по судьбе Антипинского НПЗ
Сбербанк поддержал сделанное 26 июля заявление гендиректора АНПЗ Максима Андриасова и еще раз подтвердил, что завод и его коллектив будут сохранены.
Обновлено в 03:54
Технологии
Спутниковый интернет OneWeb снова не пустили в Россию
Комиссия по распределению радиочастот (ГКРЧ) снова ответила отказом на запрос оператора спутникового интернета OneWeb на работу в России, сообщил Ъ. Заместитель министра подтвердил, что комиссия отказала в выдаче частот; против выступили все представители комиссии на закрытом заседании.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Инну Чурикову вскоре выпишут из больницы
ИА «Ореанда-Новости» Актриса Инна Чурикова вскоре будет выписана из больницы, куда она попала после падения со сцены во время спектакля.
Обновлено в 04:38
Общество
В Байкальске допустили обрушение дамбы из-за паводка
В администрации Байкальска в Иркутской области сообщили об угрозе обрушения защитной дамбы из-за осложнения ситуации с паводками.
Обновлено в 01:35
Политика
В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Калифорнии мужчина открыл стрельбу по толпе людей
Обновлено вчера в 23:07
Транспорт
Вход на станцию «Комендантский проспект» ограничат на два месяца
Чуть больше двух месяцев по будням будет ограничен вход в вестибюль станции метро «Комендантский проспект».
Обновлено в 05:21
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Ирину Шейк заподозрили в романе с экс-супругом Дженнифер Энистон
Инсайдеры рассказали о новом романе знаменитой российской модели Ирины Шейк: по данным источников, ее избранником стал бывший супруг актрисы Дженнифер Энистон Джастин Теру.
Обновлено в 01:49
Общество
Санкт-Петербург вошёл в список самых «неспящих» городов России
Санкт-Петербург занял пятое место в списке самых «неспящих» городов России из шестнадцати, в которых чаще всего совершались ночные поездки на такси в июне, следует из материалов Uber Russia.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве
МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
Обновлено 27 июля в 06:54
Происшествия
В Кабуле в результате взрыва в офисе партии погибли 20 человек
В результате взрыва в офисе движения Green Trend кандидата на пост вице-президента Афганистана Амрулла Салеха погибли 20 человек, еще 50 получили ранения.
Обновлено в 00:24
Общество
AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины
Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами.
Обновлено в 03:37
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
В Петербурге суд приговорил к колонии жестоких истязателей подростка
Фрунзенский районный суд Петербурга 29 июля огласил приговор в отношении Сергея Караванова и Ивана Белякова, признанных виновными в истязании подростка 2006 года рождения.
Обновлено в 04:25
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Футбол
Киевское «Динамо» переиграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
Футболисты киевского "Динамо" одержали волевую победу над "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины.
Обновлено вчера в 17:11
Экономика
В России запретят анонимные электронные платежи
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Политика
В Батуми начался митинг за налаживание отношений Грузии и России
Ранее «Профиль» писал, что отношения России и Грузии обострились в конце июня, когда в Тбилиси прошли антироссийское митинги.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Китай заменил США на Россию в закупках сои
Китай разрешил поставки сои из России, она заменит американскую.
Обновлено в 01:04
Общество
Как изменится жизнь россиян с августа
Рост пенсий, упрощение регистрации машин, отмена зарплатного рабства и счетчиков в ветхих домах — «Парламентская газета» перечислила законы, которые вступят в силу в августе.
Обновлено в 01:33