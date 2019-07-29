Администрация президента Украины Владимира Зеленского готовит проект по реформе СБУ, сообщил секретарь Совета национальной обороны и безопасности страны Александр Данилюк. По его словам, чтобы изменения были "реальными", потребуется внести поправки в законодательство.

Экономика Дания останавливает «Северный поток-2» У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».

Происшествия Муж погибшей актрисы Вероники Никоновой рассказал детали трагедии Муж погибшей актрисы Вероники Никоновой Петр Маркелов раскрыл детали страшной трагедии, сообщили «Вести» со ссылкой на белорусские СМИ.

Транспорт В Клину могут построить аэропорт для лоукостеров Министерство обороны РФ выступило с предложением использовать военный аэродром Клин-5 в качестве площадки под строительство нового аэропорта для низкобюджетных перевозчиков.

Экономика Сбербанк сделал заявление по судьбе Антипинского НПЗ Сбербанк поддержал сделанное 26 июля заявление гендиректора АНПЗ Максима Андриасова и еще раз подтвердил, что завод и его коллектив будут сохранены.

Технологии Спутниковый интернет OneWeb снова не пустили в Россию Комиссия по распределению радиочастот (ГКРЧ) снова ответила отказом на запрос оператора спутникового интернета OneWeb на работу в России, сообщил Ъ. Заместитель министра подтвердил, что комиссия отказала в выдаче частот; против выступили все представители комиссии на закрытом заседании.

Шоу-бизнес Инну Чурикову вскоре выпишут из больницы ИА «Ореанда-Новости» Актриса Инна Чурикова вскоре будет выписана из больницы, куда она попала после падения со сцены во время спектакля.

Общество В Байкальске допустили обрушение дамбы из-за паводка В администрации Байкальска в Иркутской области сообщили об угрозе обрушения защитной дамбы из-за осложнения ситуации с паводками.

Политика В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.

Транспорт Вход на станцию «Комендантский проспект» ограничат на два месяца Чуть больше двух месяцев по будням будет ограничен вход в вестибюль станции метро «Комендантский проспект».

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Ирину Шейк заподозрили в романе с экс-супругом Дженнифер Энистон Инсайдеры рассказали о новом романе знаменитой российской модели Ирины Шейк: по данным источников, ее избранником стал бывший супруг актрисы Дженнифер Энистон Джастин Теру.

Общество Санкт-Петербург вошёл в список самых «неспящих» городов России Санкт-Петербург занял пятое место в списке самых «неспящих» городов России из шестнадцати, в которых чаще всего совершались ночные поездки на такси в июне, следует из материалов Uber Russia.

Происшествия Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.

Происшествия В Кабуле в результате взрыва в офисе партии погибли 20 человек В результате взрыва в офисе движения Green Trend кандидата на пост вице-президента Афганистана Амрулла Салеха погибли 20 человек, еще 50 получили ранения.

Общество AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами.

Политика СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.

Происшествия На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

Происшествия В Петербурге суд приговорил к колонии жестоких истязателей подростка Фрунзенский районный суд Петербурга 29 июля огласил приговор в отношении Сергея Караванова и Ивана Белякова, признанных виновными в истязании подростка 2006 года рождения.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске подала на развод Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.

Экономика В России запретят анонимные электронные платежи В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.

Политика В Батуми начался митинг за налаживание отношений Грузии и России Ранее «Профиль» писал, что отношения России и Грузии обострились в конце июня, когда в Тбилиси прошли антироссийское митинги.