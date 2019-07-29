Администрация президента Украины Владимира Зеленского готовит проект по реформе СБУ, сообщил секретарь Совета национальной обороны и безопасности страны Александр Данилюк. По его словам, чтобы изменения были "реальными", потребуется внести поправки в законодательство.

Происшествия Суд отпустил из тюрьмы еще одну фигурантку дела Захарченко Суд решил изменить судебное решение. "Считать приговор отбытым, отпустить Марчукову в зале суд", - говорится в решении суда.

Авто Внедорожник Lynk & Co 05 заметили на европейских дорогах Прототип будущего внедорожника Lynk & Co 05 Coupe был замечен во время тестирования в Европе.

Политика Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".

Футбол ЦСКА — Локомотив 1:0 Ранее сообщалось, что от работы системы на этой встрече зависит количество матчей РПЛ с VAR в будущих турах.

Энергетика Названы страны Европы с самым дешёвым бензином По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.

Политика В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.

Авто Появились первые снимки обновленной LADA Vesta Один из сотрудников российского автомобильного гиганта АВТОВАЗ сделал первые фото обновленной Лады Весты.

Происшествия В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация» Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».

Общество Учёные рассказали, у каких россиян зарплата выше Как выяснили специалисты, личные черты характера оказывают такое же влияние на зарплату работника, как и наличие у него высшего образования.

Футбол Две бригады российских арбитров обслужат матчи Лиги Европы Бригады российских судей Сергея Лапочкина и Виталия Мешкова назначены на матчи второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

Общество Названы востребованные рабочие профессии в России Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.

Происшествия Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло Стекло на новом пешеходном мосту в Киеве снова пошло трещинами. Об этом сообщает издание «Информатор» в понедельник, 29 июля.

Происшествия В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.

Политика Представитель Зеленского прокомментировал планы о приватизации на Украине Инвесторы оптимистично настроены в отношении Украины после парламентских выборов, "на позитивных ожиданиях" можно провести несколько успешных приватизационных сделок, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

Политика Медведев призвал ускорить освоение средств на нацпроекты в Крыму Освоение выделенных из федерального бюджета средств на реализацию нацпроектов в Крыму проходит медленно, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания по реализации национальных проектов на полуострове.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне вновь превысил критическую отметку Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна на 16 часов местного времен составил 804 сантиметра, прибавив за два часа двенадцать сантиметров.

Общество Лидер Rammstein сел за штурвал самолета в Москву Тилль Линдеманн, автор текстов песен и фронтмен немецкой метал-группы Rammstein, сел за штурвал самолета.