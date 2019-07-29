Политика

На Украине решили реформировать СБУРИА Новости 02:50

Администрация президента Украины Владимира Зеленского готовит проект по реформе СБУ, сообщил секретарь Совета национальной обороны и безопасности страны Александр Данилюк. По его словам, чтобы изменения были "реальными", потребуется внести поправки в законодательство.
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Почему в команде Зеленского решили сократить полномочия СБУ

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Службу безопасности Украины реформируют

ТАСС02:16
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Внедорожник Lynk & Co 05 заметили на европейских дорогах

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Политика

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Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
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Первый дивизион зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С" заступил на опытно-боевое дежурство на Северном флоте.
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Происшествия

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В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
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Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в Сирии

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ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»

Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
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Как выяснили специалисты, личные черты характера оказывают такое же влияние на зарплату работника, как и наличие у него высшего образования.
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Происшествия

В Италии самолет упал на автостраду

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Marca: Футболист «Барселоны» Малком перейдёт в «Зенит»

Нападающий испанской «Барселоны» Малком подпишет контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит».
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В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры

В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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