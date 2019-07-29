Администрация президента Украины Владимира Зеленского готовит проект по реформе СБУ, сообщил секретарь Совета национальной обороны и безопасности страны Александр Данилюк. По его словам, чтобы изменения были "реальными", потребуется внести поправки в законодательство.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Политика МИД Японии призвал «ядерную пятерку» создать новый ДРСМД Глава Министерства иностранных дел Японии Таро Коно в ходе пресс-конференции заявил, что в стране восходящего солнца считают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) важным.

Происшествия В 64-й горбольнице у Навального диагностировали крапивницу Врачи 64-й городской больницы, в которую был госпитализирован Алексей Навальный из спецприемника, диагностировали у политика «крапивницу», сообщает «Интерфакс».

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Футбол Патрис Эвра объявил о завершении карьеры Бывший защитник сборной Франции по футболу Патрис Эвра объявил о завершении карьеры.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне вновь превысил критическую отметку Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна на 16 часов местного времен составил 804 сантиметра, прибавив за два часа двенадцать сантиметров.

Экономика «Адамант» пускает корни в Черноземье Петербургский девелопер «Адамант» может стать владельцем крупной в Черноземье сети продуктовых гипермаркетов «Линия».

Армия и оружие Президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за бронетранспортеры Сербский лидер Александр Вучич осмотрел бронетранспортеры, полученные из России в рамках военно-технической помощи.

Кино Сериал про Джона Уика станет приквелом франшизы Что касается премьеры сериала, то он, скорее всего, состоится после выхода четвертого «Джона Уика», релиз которого назначен на май 2021 года.

Здоровье В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.

Футбол Неизвестный напал на Месси во время вечеринки на Ибице Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси подвергся нападению во время отдыха на Ибице.

Политика Украинский посол раскрыл размеры военной помощи США Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый, рассказал, что более 90% военно-технической помощи, полученной Киевом за четыре года, было направлено США.

Технологии ГКРЧ не выделила частоты OneWeb Напомним, что вопрос о выделении частот для OneWeb в России ГКРЧ должна была решить еще осенью 2018 года, однако против прихода британского оператора выступила ФСБ.

Шоу-бизнес Жена нового премьер-министра Великобритании копирует стиль Миддлтон Внимательные зрители заметили, что образы герцогини активно повторяет супруга нового премьер-министра Великобритании Кэрри Симондс.

Происшествия В Екатеринбурге — массовое ДТП с четырьмя пострадавшими После столкновения Renault врезался в микроавтобус. Напомним, 28 июля в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса.

Футбол Две бригады российских арбитров рассудят матчи Лиги Европы Бригады российских судей под руководством Сергея Лапочкина и Виталия Мешкова назначены на матчи Лиги Европы, которые пройдут 1 августа.

Экономика В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.

Происшествия Двух петербуржцев осудили за самосуд над 13-летним школьником Мужчины избили его руками и ремнем Суд Петербурга приговорил к 4 годам колонии двух местных жителей, которые издевались над 13-летним подростком.

Политика Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.

Политика Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.

Армия и оружие Британских военных предостерегли от использования FaceApp Руководство Вооруженных сил Великобритании призвало военных не использовать приложение FaceApp из-за опасений, что данные солдат могут оказаться в руках российских спецслужб.