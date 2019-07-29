Политика
На Украине решили реформировать СБУРИА Новости 02:50
Администрация президента Украины Владимира Зеленского готовит проект по реформе СБУ, сообщил секретарь Совета национальной обороны и безопасности страны Александр Данилюк. По его словам, чтобы изменения были "реальными", потребуется внести поправки в законодательство.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:09, Вашингтон
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Политика
МИД Японии призвал «ядерную пятерку» создать новый ДРСМД
Глава Министерства иностранных дел Японии Таро Коно в ходе пресс-конференции заявил, что в стране восходящего солнца считают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) важным.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В 64-й горбольнице у Навального диагностировали крапивницу
Врачи 64-й городской больницы, в которую был госпитализирован Алексей Навальный из спецприемника, диагностировали у политика «крапивницу», сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 17:35
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Футбол
Патрис Эвра объявил о завершении карьеры
Бывший защитник сборной Франции по футболу Патрис Эвра объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 06:24
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне вновь превысил критическую отметку
Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна на 16 часов местного времен составил 804 сантиметра, прибавив за два часа двенадцать сантиметров.
Обновлено в 05:50
Экономика
«Адамант» пускает корни в Черноземье
Петербургский девелопер «Адамант» может стать владельцем крупной в Черноземье сети продуктовых гипермаркетов «Линия».
Обновлено вчера в 18:18
Армия и оружие
Президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за бронетранспортеры
Сербский лидер Александр Вучич осмотрел бронетранспортеры, полученные из России в рамках военно-технической помощи.
Обновлено в 05:16
Кино
Сериал про Джона Уика станет приквелом франшизы
Что касается премьеры сериала, то он, скорее всего, состоится после выхода четвертого «Джона Уика», релиз которого назначен на май 2021 года.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes
Поклонник разбил автомобиль певицы Земфиры.
Обновлено в 06:31
Здоровье
В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака
Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.
Обновлено в 04:58
Футбол
Неизвестный напал на Месси во время вечеринки на Ибице
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси подвергся нападению во время отдыха на Ибице.
Обновлено в 03:24
Политика
Украинский посол раскрыл размеры военной помощи США
Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый, рассказал, что более 90% военно-технической помощи, полученной Киевом за четыре года, было направлено США.
Обновлено в 05:55
Технологии
ГКРЧ не выделила частоты OneWeb
Напомним, что вопрос о выделении частот для OneWeb в России ГКРЧ должна была решить еще осенью 2018 года, однако против прихода британского оператора выступила ФСБ.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Жена нового премьер-министра Великобритании копирует стиль Миддлтон
Внимательные зрители заметили, что образы герцогини активно повторяет супруга нового премьер-министра Великобритании Кэрри Симондс.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
В Екатеринбурге — массовое ДТП с четырьмя пострадавшими
После столкновения Renault врезался в микроавтобус. Напомним, 28 июля в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса.
Обновлено в 06:28
Футбол
Две бригады российских арбитров рассудят матчи Лиги Европы
Бригады российских судей под руководством Сергея Лапочкина и Виталия Мешкова назначены на матчи Лиги Европы, которые пройдут 1 августа.
Обновлено в 06:54
Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Музыка
Миша Романова сравнила группу «ВИА Гра»с театром
Певица Миша Романова назвала группу "ВИА Гра" театром, который работает по сценарию.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Двух петербуржцев осудили за самосуд над 13-летним школьником
Мужчины избили его руками и ремнем Суд Петербурга приговорил к 4 годам колонии двух местных жителей, которые издевались над 13-летним подростком.
Обновлено в 06:27
Политика
Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра
По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.
Обновлено в 04:14
Политика
Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Вертолет Ми-26 развалился на части после аварийной посадки в Якутии
Вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку спустя несколько минут после взлета из Якутска.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Британских военных предостерегли от использования FaceApp
Руководство Вооруженных сил Великобритании призвало военных не использовать приложение FaceApp из-за опасений, что данные солдат могут оказаться в руках российских спецслужб.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11