Политика

На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»ТАСС 07:36

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями. Об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза Сергей Кривонос.
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СНБО Украины поддержал предложение ликвидировать «Укроборонпром»

Известия07:59

Совбез Украины решил ликвидировать госконцерн «Укроборонпром»

Эхо Москвы10:04

Совбез Украины решил ликвидировать «Укроборонпром»

РБК08:51

Связанный с коррупцией в окружении Порошенко «Укроборонпром» ликвидируют

Газета.Ru10:25

В СНБО сообщили о планах заменить «Укроборонпром» новым госорганом

RT на русском07:44

На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»

ТАСС07:36

В СНБО анонсировали появление нового госоргана вместо «Укроборонпрома»

РИА Новости07:13
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:08, Ашберн
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Обновлено вчера в 15:54
Политика

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Политика

НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего

Телеканал НТВ анонсировал показ шоу «Магия» с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским в качестве ведущего.
Обновлено в 11:41
Недвижимость

В России увеличилась стоимость съемного жилья

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Украинец угрожал взорвать все церкви и синагоги Киева

Неизвестный злоумышленник позвонил в киевскую полицию и сообщил, что заминировал Владимирский кафедральный собор в украинской столице.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Гаджеты

Xiaomi представила геймерское кресло AutoFull gaming chair

Компания Xiaomi представила компьютерное кресло для любителей видеоигр под названием AutoFull gaming chair.Новинка выполнена в стиле кресла спорткара.
Обновлено в 06:32
Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:41
Происшествия

Манекенщик на Неделе моды в Сан-Паулу упал на подиуме и умер

Ужасный инцидент произошел ночью на Неделе моды в Сан-Паулу: 26-летнему манекенщику Талесу Котте стало плохо во время показа.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»

В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Хоккей

В РУСАДА прокомментировали ситуацию с допинг-тестами «Авангарда»

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство ждет объяснений от ФХР, КХЛ и «Авангарда» по ситуации с прохождением игроками омской команды допинг-тестов во время финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 15:02
Автоспорт

Даниэль Риккардо оштрафован за столкновение с Даниилом Квятом

Стюарды Гран При Азербайджана рассмотрели инцидент, произошедший на 33-м круге между Даниэлем Риккардо и Даниилом Квятом.
Обновлено в 11:33
Происшествия

На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

Обновлено в 09:31
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Общество

Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 06:00
Общество

Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах РФ уже распределили места между предприятиями и организациями

Устроители акции "Бессмертный полк" в некоторых российских регионах за десять дней до шествия уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом

Обновлено в 11:51
Футбол

«Манчестер Сити» выиграл у «Бернли» и вернулся на первое место в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над «Бернли» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 11:03
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Религия

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Экономика

Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность

Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
Обновлено в 07:01
Происшествия

На трассе в Ростовской области застрелили дальнобойщика

Водителя большегруза застрелил неизвестный на трассе М-4 в Ростовской области. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Обновлено в 08:15
Футбол

Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»

Московский "Локомотив" одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:08
Происшествия

Дачные дома в садоводческом товариществе в Новой Москве потушены

Пожарные ликвидировали возгорание дачных домов в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Газовик" в Новой Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 11:21
Политика

The National Interest предложил план примирения США с Россией

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Артистку Ирину Цывину похоронили под другой фамилией

Советская и российская актриса Ирина Цывина — последняя супруга актёра Евгения Евстигнеева — похоронена под другой фамилией на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 11:54
Авто

Еще есть шанс купить: у Bugatti осталось всего 100 «Широнов»

У компании Bugatti осталось менее ста непроданных гиперкаров Chiron. Всего производитель планирует собрать 500 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
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