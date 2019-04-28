Политика

На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»ТАСС 07:36

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями. Об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза Сергей Кривонос.
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Связанный с коррупцией в окружении Порошенко «Укроборонпром» ликвидируют

Газета.Ru10:25

Совбез Украины решил ликвидировать госконцерн «Укроборонпром»

Эхо Москвы10:04

В СНБО сообщили о планах заменить «Укроборонпром» новым госорганом

RT на русском07:44

СНБО Украины поддержал предложение ликвидировать «Укроборонпром»

Известия07:59

Совбез Украины решил ликвидировать «Укроборонпром»

РБК08:51

На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»

ТАСС07:36

СНБО решила ликвидировать «Укроборонпром»

РИА Новости07:13
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Культура

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»

Обновлено в 08:51
Транспорт

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено 26 апреля в 17:14
Политика

Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов

Обновлено в 15:04
Музыка

Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:22
Общество

Более 1 тыс. экспертов призвали Макрона отказаться от поспешного восстановления Нотр-Дама

Сотни французских и иностранных экспертов обратились с призывом к президенту Франции Эмманюэлю Макрону избежать спешки при восстановлении собора Нотр-Дам после пожара.
Обновлено в 16:17
Происшествия

На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду

Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Политика

Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

Обновлено в 06:24
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛ

Обновлено в 15:01
Авто

Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей

Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Футбол

Иванов не назначил пенальти в пользу ЦСКА

На 31-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Краснодар" – ЦСКА (2:0) арбитр Сергей Иванов в течение одной атаки гостей имел два основания для назначения пенальти в ворота "быков".
Обновлено в 15:37
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

Обновлено в 09:00
Гаджеты

Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019

Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

В Китае создали копию российского истребителя Су-35

Разработчики из Китая уже завершили работы над Shenyang J-11D и провели испытания самолёта, после чего заявили, что их истребитель имеет те же возможности, что и российский Су-35.
Обновлено в 03:00
Наука

Преподаватель из Оксфорда рассказал о живущих среди людей пришельцах

Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи заявил, что представители внеземных цивилизаций уже давно проживают на Земле среди людей.
Обновлено в 07:40
Наука

Сжатие кристаллов укажет на колебания фундаментальных постоянных

Колебания постоянной тонкой структуры и отношение масс протона и электрона предложили искать по изменениям параметров кристаллической решетки — грубо говоря, по сжатию и расширению различных кристаллов.
Обновлено 26 апреля в 10:52
Политика

Девять человек подали документы о выдвижении в президенты Казахстана

Девять человек передали в Центризбирком Казахстана документы о выдвижении кандидатами в президенты страны на выборах 9 июня.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

Елена Летучая удивила поклонников, раскрыв профессию отца

Телеведущая Елена Летучая удивила поклонников, раскрыв в Instagram профессию отца.
Обновлено в 09:58
Футбол

Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ

Обновлено в 04:45
Происшествия

Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР

В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
Обновлено в 15:07
Происшествия

На КАД автобус столкнулся с фурой

Вечером в воскресенье, 28 апреля, на КАД произошла авария с участием автобуса и фуры.
Обновлено в 11:14
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Игры

Фаталити за всю историю Mortal Kombat собрали в одном видео

Команда IGN выпустила на своем канале видеоролик, в котором собрали все фаталити из игр вселенной Mortal Kombat — от первой до недавно дебютировавшей 11-й части.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес

Татьяну Брухунову поздравляют с беременностью

Романтическая связь Петросяна и Брухуновой отчасти подтвердилась, а вот беременность Татьяны – нет.
Обновлено в 03:17
Спорт

12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие

Юнармейский отряд «Вертолетчики» сформирован в Новосибирске

Юнармейцы Новосибирской области вступили в новый военно-патриотический отряд «Вертолетчики».
Обновлено в 12:37
Наука

Названа причина «кислородной катастрофы» 50 млн лет назад

Исследователи из Принстонского университета в Соединенных Штатов задались идеей выяснить, что стало причиной изменения климата еще 50 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 02:43
Наука

Прошел эксперимент по воскрешению мозга свиньи

Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
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