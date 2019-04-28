Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»ТАСС 07:36
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями. Об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза Сергей Кривонос.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:41, Ашберн
Культура
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»
Обновлено в 08:51
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено 26 апреля в 17:14
Музыка
Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:22
Общество
Более 1 тыс. экспертов призвали Макрона отказаться от поспешного восстановления Нотр-Дама
Сотни французских и иностранных экспертов обратились с призывом к президенту Франции Эмманюэлю Макрону избежать спешки при восстановлении собора Нотр-Дам после пожара.
Обновлено в 16:17
Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛ
Обновлено в 15:01
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Футбол
Иванов не назначил пенальти в пользу ЦСКА
На 31-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Краснодар" – ЦСКА (2:0) арбитр Сергей Иванов в течение одной атаки гостей имел два основания для назначения пенальти в ворота "быков".
Обновлено в 15:37
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Гаджеты
Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019
Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
В Китае создали копию российского истребителя Су-35
Разработчики из Китая уже завершили работы над Shenyang J-11D и провели испытания самолёта, после чего заявили, что их истребитель имеет те же возможности, что и российский Су-35.
Обновлено в 03:00
Наука
Преподаватель из Оксфорда рассказал о живущих среди людей пришельцах
Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи заявил, что представители внеземных цивилизаций уже давно проживают на Земле среди людей.
Обновлено в 07:40
Наука
Сжатие кристаллов укажет на колебания фундаментальных постоянных
Колебания постоянной тонкой структуры и отношение масс протона и электрона предложили искать по изменениям параметров кристаллической решетки — грубо говоря, по сжатию и расширению различных кристаллов.
Обновлено 26 апреля в 10:52
Политика
Девять человек подали документы о выдвижении в президенты Казахстана
Девять человек передали в Центризбирком Казахстана документы о выдвижении кандидатами в президенты страны на выборах 9 июня.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Елена Летучая удивила поклонников, раскрыв профессию отца
Телеведущая Елена Летучая удивила поклонников, раскрыв в Instagram профессию отца.
Обновлено в 09:58
Футбол
Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ
Обновлено в 04:45
Происшествия
Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
Обновлено в 15:07
Происшествия
На КАД автобус столкнулся с фурой
Вечером в воскресенье, 28 апреля, на КАД произошла авария с участием автобуса и фуры.
Обновлено в 11:14
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Игры
Фаталити за всю историю Mortal Kombat собрали в одном видео
Команда IGN выпустила на своем канале видеоролик, в котором собрали все фаталити из игр вселенной Mortal Kombat — от первой до недавно дебютировавшей 11-й части.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Татьяну Брухунову поздравляют с беременностью
Романтическая связь Петросяна и Брухуновой отчасти подтвердилась, а вот беременность Татьяны – нет.
Обновлено в 03:17
Спорт
12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов
Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
Юнармейский отряд «Вертолетчики» сформирован в Новосибирске
Юнармейцы Новосибирской области вступили в новый военно-патриотический отряд «Вертолетчики».
Обновлено в 12:37
Наука
Названа причина «кислородной катастрофы» 50 млн лет назад
Исследователи из Принстонского университета в Соединенных Штатов задались идеей выяснить, что стало причиной изменения климата еще 50 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 02:43
Наука
Прошел эксперимент по воскрешению мозга свиньи
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04