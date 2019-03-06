Политика
На Украине разработали план в случае провала переговоров по газуРИА Новости 02:39
Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу. Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на слова замминистра иностранных дел страны Елены Зеркаль.
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с чего всё началось
«Наш "план А" заключается в том, чтобы ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС (относительно интеграции Украины в энергетическое пространство ЕС.—“Ъ”), сделать их юридически обязующими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае»,— объяснила замминистра (цитата по «Укринформ»).Коммерсантъ02:40
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Украина боится потерять транзит газа и работает над «планом реагирования на кризис»
Политическая Экспертиза06:02
Политолог: У Киева нет плана «Б» на случай провала переговоров по газу с РФ
Национальная служба новостей02:50
МИД Украины заявил о наличии «плана Б» на случай прекращения транзита российского газа
ИА Новороссиявчера в 13:59
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Политика
Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.
Обновлено в 04:31
Общество
Госдума запретила хостелы в многоквартирных домах
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, запрещающий работу хостелов и гостиниц в жилых помещениях.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
Нападение на мать и брата блогера Юрия Дудя вылилось в уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на мать и брата спортивного обозревателя и блогера Юрия Дудя.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Военные корабли Турции зашли в Новороссийск
"Деловой заход турецких кораблей продлится до 8 марта", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 05:59
Политика
Путин рассказал об активизации иностранных шпионов в России
Спецслужбы России пресекли в прошлом году деятельность 129 штатных сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб.
Обновлено в 07:01
Происшествия
При строительстве газопровода в Ленобласти украли 700 млн рублей
Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 млн руб. в ходе строительства газопровода в регионе, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:00
Происшествия
На трассе «Кола» в ДТП с автобусом один человек погиб и 11 пострадали
В результате аварии с участием рейсового автобуса на трассе «Кола» в Ленинградской области погиб один человек, еще 11 пострадали.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей
Советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС), сообщил 6 марта источник в следственных органах агентству ТАСС.
Обновлено в 07:06
Экономика
Правительство утвердило правила маркировки табачной продукции
С 1 июля 2019 года производители и импортеры будут обязаны наносить маркировку на упаковки сигарет и папирос, с 1 июля 2020 года - на упаковки прочих видов табачной продукции, говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 06:29
Общество
Госдума отказалась вводить наследование пенсий
Госдума отклонила законопроект фракции "Справедливая Россия" о праве россиян получать страховые пенсии по наследству.
Обновлено в 06:50
Политика
Путин подписал закон о запрете пользоваться смартфонами в армии
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете военным передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, который также запрещает военнослужащим иметь при себе гаджеты для передачи таких данных, передает ТАСС со ссылкой на текст закона.
Обновлено в 07:17
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Беременную дочь Марианны Максимовской задержали с героином
Беременную дочь журналистки Марианны Максимовской задержали с героином на севере Москвы.
Обновлено в 02:59
Политика
Плетнева объяснила свои слова о необходимости лечить гомосексуалистов
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) назвала частным мнением свои заявления о гомосексуалистах и распространении ВИЧ, озвученные на Первом канале.
Обновлено в 06:12
Происшествия
ЕСПЧ присудил бывшему губернатору Хорошавину €5100
ЕСПЧ присудил выплатить Хорошавину €5100.
Обновлено в 02:18
Финансы
Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году
Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизило среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63 руб. 9 коп. до 66 руб. за доллар, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Общество
Владимирская чиновница оправдалась за слова о питании школьников
Директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева, которая ранее возложила ответственность за питание школьников на их родителей, объяснила свои слова "оговоркой".
Обновлено в 06:50
Политика
Кортеж Медведева парализовал центр Люксембурга
Как пишет блогер Рустем Адагамов, местные жители небольшого государства удивлены кортежем российского премьера, который перекрыл центр.
Обновлено в 06:06
Общество
Законопроект о наказании за неуважение к власти прошел второе чтение
Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ответственности за неуважительные высказывания по отношению к обществу, символам государства, органам власти.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Дочь экс-президента Узбекистана перевели в колонию
Гульнару Каримову - дочь первого президента Узбекистана - перевели в колонию общего режима из-за нарушений условий отбывания наказания.
Обновлено в 02:11
Происшествия
На Ставрополье в ДТП с минивэном погибли шесть человек
По данным ГУ МЧС региона, в результате ДТП четыре человека погибли на месте, а еще двое скончались по пути в больницу.
Обновлено в 01:56
Общество
Лондон стал любимым городом мультимиллионеров
Лондон лидирует в ТОП-20 значимых для мультимиллионеров городов мира в 2019 году, информирует "Интерфакс-Недвижимость".
Обновлено в 04:29
Происшествия
Суд оставил Александра Емельяненко под арестом
"Постановление судьи Кисловодского городского суда Ставропольского края от 2 марта 2019 года в отношении Емельяненко Александра Владимировича оставить без изменения", - вынес приговор судья.
Обновлено в 06:12
Политика
Могерини заявила о неподходящем для снятия санкций с России времени
В ближайшее время Евросоюз может принять новый пакет санкций против России, заметила Могерини.
Обновлено 26 февраля в 01:03
Политика
В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах
Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
Обновлено вчера в 12:17