Политика
На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и ФиларетомГазета.Ru 01:49
На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом. Об этом сообщается на сайте "Телевизионной службы новостей" канала 1+1.
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Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Обновлено в 04:18
Политика
Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети
В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Политика
Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газа
Обновлено в 01:29
Происшествия
Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Коломойский уже рассуждает о составе коалиции в Раде после выборов
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что партия избранного президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» ни при каких обстоятельствах не пойдет на коалицию с бывшими регионалами в будущем парламенте.
Обновлено в 03:17
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко
В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов на самолетах Superjet
Обновлено 08 мая в 14:35
Происшествия
Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области
Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Общество
Kyodo: закон о бесплатных детских садах принят в Японии
Дети в возрасте от трех до пяти лет смогут посещать детсады бесплатно Верхняя палата парламента Японии приняла в пятницу закон о бесплатных детских садах, который вступит в силу в октябре 2019 года, передает агентство Kyodo.
Обновлено в 04:19
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Общество
Сына Меган Маркл и принца Гарри могли назвать в честь кота
Британский принц Арчи, родившийся 6 мая, мог получить свое имя в честь любимого кота Меган Маркл.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100
Продюсера Тelegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы за подделку документов.
Обновлено в 03:44
Кино
Завернуться в обертку Победы — BadComedian выложил обзор на фильм «Т-34»
Напомним, Баженов на своем канале BadComedian подвергает жесткой критике современные отечественные фильмы, обращая внимание зрителя на отсутствие логики сюжета и откровенные киноляпы.
Обновлено вчера в 14:36
Общество
Стивен Сигал оценил главный парад Победы
Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:00
Гаджеты
Новые изображения iPhone XI и iPhone XI Max показали в Сети
Сегодня дошла очередь до флагманских iPhone XI и XI Max.
Обновлено вчера в 06:18
Общество
Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок
Обновлено вчера в 16:15
Политика
«Развитие Приморья приведёт к развалу России»: лучшие цитаты Доренко
Сергей Доренко получил народную известность в конце 90-х годов, во время смены власти в стране.
Обновлено в 04:10
Политика
Китай примет ответные меры на пошлины США
Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти
Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
Обновлено в 03:45
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Спорт
Бондарь и Минибаев стали вторыми на этапе Мировой серии
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили
Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Состояние Айгуль Фазыйловой ухудшилось
Обновлено в 02:31