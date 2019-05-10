Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и ФиларетомГазета.Ru 01:49

На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом. Об этом сообщается на сайте "Телевизионной службы новостей" канала 1+1.
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Лидеры церкви Украины вступили в конфликт из-за Киевского патриархата

РБК04:52

Конфликт в украинской «новой церкви»: Епифаний не поладил с раскольником Филаретом

Вести.Ru03:59

СМИ: между Филаретом и главой «новой церкви» Украины разгорелся конфликт

РИА Новостивчера в 19:32

СМИ сообщили о конфликте между Филаретом и главой ПЦУ

RT на русском03:14

Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины

Известиявчера в 23:43

Украинские раскольники делят власть: Филарет и Епифаний разругались в борьбе за церковь

Новостной фронт01:43

Между главами «новой церкви» Украины разгорелся конфликт

Газета.Ru04:34
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Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Обновлено в 04:18
Политика

Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети

В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Политика

Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газа

Обновлено в 01:29
Происшествия

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Политика

Коломойский уже рассуждает о составе коалиции в Раде после выборов

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что партия избранного президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» ни при каких обстоятельствах не пойдет на коалицию с бывшими регионалами в будущем парламенте.
Обновлено в 03:17
Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко

В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов на самолетах Superjet

Обновлено 08 мая в 14:35
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Хоккей

Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы

Обновлено в 02:45
Общество

Kyodo: закон о бесплатных детских садах принят в Японии

Дети в возрасте от трех до пяти лет смогут посещать детсады бесплатно Верхняя палата парламента Японии приняла в пятницу закон о бесплатных детских садах, который вступит в силу в октябре 2019 года, передает агентство Kyodo.
Обновлено в 04:19
Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Лещенко отреагировал на критику Виторгана о праздновании 9 мая

Обновлено в 04:38
Общество

Сына Меган Маркл и принца Гарри могли назвать в честь кота

Британский принц Арчи, родившийся 6 мая, мог получить свое имя в честь любимого кота Меган Маркл.
Обновлено в 01:20
Авто

BMW совместно с Microsoft разработают новый голосовой помошник для авто

Обновлено в 02:30
Происшествия

Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100

Продюсера Тelegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы за подделку документов.
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Кино

Завернуться в обертку Победы — BadComedian выложил обзор на фильм «Т-34»

Напомним, Баженов на своем канале BadComedian подвергает жесткой критике современные отечественные фильмы, обращая внимание зрителя на отсутствие логики сюжета и откровенные киноляпы.
Обновлено вчера в 14:36
Общество

Стивен Сигал оценил главный парад Победы

Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:00
Гаджеты

Новые изображения iPhone XI и iPhone XI Max показали в Сети

Сегодня дошла очередь до флагманских iPhone XI и XI Max.
Обновлено вчера в 06:18
Общество

Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок

Обновлено вчера в 16:15
Политика

«Развитие Приморья приведёт к развалу России»: лучшие цитаты Доренко

Сергей Доренко получил народную известность в конце 90-х годов, во время смены власти в стране.
Обновлено в 04:10
Политика

Китай примет ответные меры на пошлины США

Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти

Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
Обновлено в 03:45
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Спорт

Бондарь и Минибаев стали вторыми на этапе Мировой серии

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Новый флагманский смартфон ASUS оказался клоном Xiaomi Mi Mix 3

Обновлено в 03:52
Происшествия

В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили

Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Общество

Состояние Айгуль Фазыйловой ухудшилось

Обновлено в 02:31
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