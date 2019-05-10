На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и ФиларетомГазета.Ru 01:49

На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом. Об этом сообщается на сайте "Телевизионной службы новостей" канала 1+1.

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

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