Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и ФиларетомГазета.Ru 01:49

На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом. Об этом сообщается на сайте "Телевизионной службы новостей" канала 1+1.
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Конфликт в украинской «новой церкви»: Епифаний не поладил с раскольником Филаретом

Вести.Ru03:59

СМИ сообщили о конфликте между Филаретом и главой ПЦУ

RT на русском03:14

Филарет устроил скандал с главой «новой церкви» Украины

ТК Звездавчера в 23:17

Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины

Известиявчера в 23:43

Украинские раскольники делят власть: Филарет и Епифаний разругались в борьбе за церковь

Новостной фронт01:43

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

Газета.Ru01:49

СМИ: между Филаретом и главой «новой церкви» Украины разгорелся конфликт

РИА Новостивчера в 19:32
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Общество

Быль о правах: Дачная амнистия

К.Ахильгов― Да, значит, амнистия, потому что, вообще это словосочетание пришло к нам еще с 2006-го года, дачная амнистия, это некий правовой механизм, который позволяет незарегистрированные участки и строения дачные, получить соответственно на них право собственности, вот это и есть, собственно говоря, дачная амнистия.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына

Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено 08 мая в 11:39
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

В Катар прибыли американские бомбардировщики B-52

Обновлено в 02:16
Экономика

Ренессанс Капитал снизил рейтинг GDR НЛМК до «держать» после переоценки сектора

По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать".
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Политика

WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве

Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Финансы

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Хоккей

Свечников силовым приемом завалил на лед 113-килограммового соперника

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с "Бостоном" провел силовой прием на защитнике Здено Харе.
Обновлено в 01:48
Общество

Малахов возмутился появлению гламурной модели на параде Победы

Обновлено в 00:46
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:53
Политика

Зеленский назвал 9 Мая «Днем Благодарения»

Обновлено вчера в 06:49
Происшествия

В шведском Мальмё произошёл взрыв в ресторане

В центре шведского города Мальмё в ночь на 10 мая произошёл взрыв на территории ресторана, пострадавших нет.
Обновлено в 02:35
Космос

Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС

Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

В Мехико запретили пластиковые пакеты с 2020 года

Конгресс города Мехико запретил с декабря 2020 года использование пластиковых пакетов.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету

Обновлено вчера в 01:36
Политика

Китай примет ответные меры на пошлины США

Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни

Роспотребнадзор заявил об аномально жаркой погоде в нескольких регионах России и дал рекомендации, как избежать перегрева.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко

Обновлено вчера в 15:23
Космос

Владелец Amazon представил прототип нового лунного модуля

Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Названа точная причина смерти Сергея Доренко

«Сегодня ночью было произведено вскрытие и установлена точная причина смерти Сергея Доренко – гемотампонада сердца (является осложнением инфаркта миокарда)», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

Никита Пресняков обрадован результатами МРТ

Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.
Обновлено вчера в 05:21
Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Футбол

Виллиан: «Азар – один из лучших игроков в мире. Надеюсь, он останется»

Этим летом бельгиец, по слухам, может перебраться в "Реал". Лично я надеюсь, что он останется, но в футболе ни в чём нельзя быть уверенным.
Обновлено в 00:50
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Хоккей

Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы

Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В метро «Проспект Ветеранов» на рельсы упал человек

В Петербурге на станции метро «Проспект Ветеранов» остановили движение из-за мужчины на путях.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Появилось видео с места смерти Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:58
Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Политика

Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления

Обновлено вчера в 16:27
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