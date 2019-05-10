Политика
На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и ФиларетомГазета.Ru 01:49
На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом. Об этом сообщается на сайте "Телевизионной службы новостей" канала 1+1.
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Общество
Быль о правах: Дачная амнистия
К.Ахильгов― Да, значит, амнистия, потому что, вообще это словосочетание пришло к нам еще с 2006-го года, дачная амнистия, это некий правовой механизм, который позволяет незарегистрированные участки и строения дачные, получить соответственно на них право собственности, вот это и есть, собственно говоря, дачная амнистия.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено 08 мая в 11:39
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
В Катар прибыли американские бомбардировщики B-52
Обновлено в 02:16
Экономика
Ренессанс Капитал снизил рейтинг GDR НЛМК до «держать» после переоценки сектора
По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать".
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Политика
WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве
Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Хоккей
Свечников силовым приемом завалил на лед 113-килограммового соперника
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с "Бостоном" провел силовой прием на защитнике Здено Харе.
Обновлено в 01:48
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Зеленский назвал 9 Мая «Днем Благодарения»
Обновлено вчера в 06:49
Происшествия
В шведском Мальмё произошёл взрыв в ресторане
В центре шведского города Мальмё в ночь на 10 мая произошёл взрыв на территории ресторана, пострадавших нет.
Обновлено в 02:35
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
В Мехико запретили пластиковые пакеты с 2020 года
Конгресс города Мехико запретил с декабря 2020 года использование пластиковых пакетов.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету
Обновлено вчера в 01:36
Политика
Китай примет ответные меры на пошлины США
Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни
Роспотребнадзор заявил об аномально жаркой погоде в нескольких регионах России и дал рекомендации, как избежать перегрева.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23
Космос
Владелец Amazon представил прототип нового лунного модуля
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Названа точная причина смерти Сергея Доренко
«Сегодня ночью было произведено вскрытие и установлена точная причина смерти Сергея Доренко – гемотампонада сердца (является осложнением инфаркта миокарда)», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Никита Пресняков обрадован результатами МРТ
Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.
Обновлено вчера в 05:21
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Футбол
Виллиан: «Азар – один из лучших игроков в мире. Надеюсь, он останется»
Этим летом бельгиец, по слухам, может перебраться в "Реал". Лично я надеюсь, что он останется, но в футболе ни в чём нельзя быть уверенным.
Обновлено в 00:50
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Хоккей
Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы
Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В метро «Проспект Ветеранов» на рельсы упал человек
В Петербурге на станции метро «Проспект Ветеранов» остановили движение из-за мужчины на путях.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27