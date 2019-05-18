На Украине разбился военный вертолёт Ми-8RT на русском 05:37

с чего всё началось

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полётов. Свои соболезнования родным погибших направили многие украинские политики, в том числе президент Владимир Зеленский. На северо-западе Украины в Ровенской области разбился вертолёт Ми-8.

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Политика В Кремле прокомментировали падение рейтинга доверия Путину В Кремле прокомментировали падение рейтингов президента России Владимира Путина.

Происшествия Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.

Происшествия «Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.

Общество В Италии умерла собака, прожившая у могилы хозяина 10 лет В итальянском поселении Панца, расположенном на острове Искья, скончалась собака Николетта, которая свыше десять лет прожила возле могилы своего хозяина.

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Интернет Смартфоны Apple рассылают данные пользователя тысячам компаний Компания Disconnect занимается защитой данных пользователей и имеет собственное приложение, которое тестирует активность смартфона и установленных на него приложений.

Общество Владельцев арендного жилья обяжут получать идентификаторы Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду (на срок до 30 дней), могут обязать получать идентификаторы.

Политика В правительстве Оренбургской области прошло еще два увольнения В четверг, 30 мая, стало известно об увольнении с должности и.о. министра экономического развития Натальи Безбородовой.

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Армия и оружие В сирийском лагере аль-Холь откроется новый полевой госпиталь Новый полевой госпиталь для оказания помощи больным и раненым во время военных действий откроется на этой неделе в сирийском лагере беженцев аль-Холь, говорится в пресс-релизе Международного Комитета Красного Креста, полученном в распоряжение РИА Новости.

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Политика Экс-министр экономики Украины заявил, что страна движется к катастрофе Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о надвигающейся катастрофе, связанной с дефолтом.

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Происшествия Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Политика Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку Верховная Рада Украины не поддержала отставку Владимира Гройсмана с поста премьер-министра страны.

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Шоу-бизнес Жены Краско оставили его без жилья, сообщили СМИ Дачу 88-летнего актера Ивана Краско захватили родственники, сообщает издание "Собеседник" со ссылкой на соседа артиста.

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Футбол Эшли Янг может стать одноклубником Руни в «Ди-Си Юнайтед» Отмечается, что в случае перехода Янг снова станет одноклубником своего бывшего партнёра по «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, который играет за американский клуб с 2018 года.