Армия и оружие
На Украине разбился военный вертолёт Ми-8RT на русском 05:37
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полётов. Свои соболезнования родным погибших направили многие украинские политики, в том числе президент Владимир Зеленский. На северо-западе Украины в Ровенской области разбился вертолёт Ми-8.
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Экономика
Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос
Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Обновлено в 01:59
Экономика
Корпорация МСП может предоставить гарантийную поддержку инвестпроектам в Приморье
Речь идет о проектах по строительству гостиницы, приобретению судна, а также проектированию и производству автономных энергетических модулей.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено в 04:47
Политика
В Кремле прокомментировали падение рейтинга доверия Путину
В Кремле прокомментировали падение рейтингов президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:31
Политика
Президент России наградил прокурора Волгоградской области
Обновлено в 04:43
Происшествия
Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео
Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.
Обновлено в 02:13
Происшествия
«Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске
Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 13:27
Общество
В Италии умерла собака, прожившая у могилы хозяина 10 лет
В итальянском поселении Панца, расположенном на острове Искья, скончалась собака Николетта, которая свыше десять лет прожила возле могилы своего хозяина.
Обновлено в 03:02
Авто
Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Интернет
Смартфоны Apple рассылают данные пользователя тысячам компаний
Компания Disconnect занимается защитой данных пользователей и имеет собственное приложение, которое тестирует активность смартфона и установленных на него приложений.
Обновлено вчера в 09:48
Общество
Владельцев арендного жилья обяжут получать идентификаторы
Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду (на срок до 30 дней), могут обязать получать идентификаторы.
Обновлено в 04:32
Политика
В правительстве Оренбургской области прошло еще два увольнения
В четверг, 30 мая, стало известно об увольнении с должности и.о. министра экономического развития Натальи Безбородовой.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Армия и оружие
В сирийском лагере аль-Холь откроется новый полевой госпиталь
Новый полевой госпиталь для оказания помощи больным и раненым во время военных действий откроется на этой неделе в сирийском лагере беженцев аль-Холь, говорится в пресс-релизе Международного Комитета Красного Креста, полученном в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Марьяна Ро рассказала, как женатый Влад Соколовский предлагал ей секс
19-летняя видеоблогерша Марьяна Ро рассказала в шоу Анастасии Ивлеевой о пикантных предложениях певца Влада Соколовского.
Обновлено в 04:55
Политика
Экс-министр экономики Украины заявил, что страна движется к катастрофе
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о надвигающейся катастрофе, связанной с дефолтом.
Обновлено в 00:10
Наука
Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин
Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Верховная Рада Украины не поддержала отставку Владимира Гройсмана с поста премьер-министра страны.
Обновлено в 06:29
Политика
Австрийские нефтяники просят у ЕС защиты от санкций США
Австрийская нефтяная компания OMV призывает ЕС защитить европейские компании-партнеры проекта «Северный поток-2» от возможных санкций США.
Обновлено в 03:00
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России
Поперечный шпагат заслуженной артистки России Анастасии Волочковой внесен в Книгу рекордов России.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Жены Краско оставили его без жилья, сообщили СМИ
Дачу 88-летнего актера Ивана Краско захватили родственники, сообщает издание "Собеседник" со ссылкой на соседа артиста.
Обновлено в 05:23
Кино
Осипов пожелал успеха членам жюри VIII Забайкальского кинофестиваля
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал участников и членов жюри VIII Забайкальского кинофестиваля и пожелал им успехов.
Обновлено в 04:56
Общество
В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Оцерклевича новым главой госохраны страны.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Зеленский разрешил Саакашвили вернуться на Украину
Президент Владимир Зеленский восстановил украинское гражданство экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Обновлено 28 мая в 09:47
Футбол
Эшли Янг может стать одноклубником Руни в «Ди-Си Юнайтед»
Отмечается, что в случае перехода Янг снова станет одноклубником своего бывшего партнёра по «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, который играет за американский клуб с 2018 года.
Обновлено в 04:46
Авто
Ferrari представила 1000-сильный гибрид SF90 Stradale
Компания Ferrari представила новый суперкар — первый в истории марки серийный гибридный автомобиль SF90 Stradale и первый спорткар итальянского бренда с полным приводом.
Обновлено в 03:37