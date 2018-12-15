Происшествия
В Житомирской области Украины при заходе на посадку разбился истребитель Су-27 украинских ВВС, его пилот погиб. Самолет упал около 16:00 по московскому времени в ходе выполнения планового полета, сообщил Генштаб ВСУ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
РИА Новости12:59
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