Происшествия

На Украине разбился самолет Су-27
РИА Новости
12:59

В Житомирской области Украины при заходе на посадку разбился истребитель Су-27 украинских ВВС, его пилот погиб. Самолет упал около 16:00 по московскому времени в ходе выполнения планового полета, сообщил Генштаб ВСУ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Коммерсантъ09:19

В Житомирской области разбился самолет Су-27

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