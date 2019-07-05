Политика
На Украине рассмотрят возможность освоения АрктикиГазета.Ru 04:54
Украина может заняться освоением Арктики, заявил украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк, посещая архипелаг Шпицберген. По его словам, в Киеве "начали думать об Украине как об арктическом игроке".
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Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие
Россия продолжит укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы
Россия продолжит укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы.
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Политика
Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам
Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Общество
В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе
На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».
Обновлено в 05:37
Технологии
YouTube начал блокировать ролики, обучающие хакеров
Другие ролики на канале YouTube заблокировал. Объяснено это было новыми правилами.
Обновлено вчера в 08:44
Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Футбол
Прядкин: делегация УЕФА осталась довольна визитом в Грозный
Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остались довольны тем, как прошел их визит в Грозный.
Обновлено в 05:26
Политика
«Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений
«Единая Россия» вводит систему KPI (ключевых показателей эффективности) для своих региональных отделений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.
Обновлено в 03:01
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
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Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Интернет
Российские эксперты развенчали мифы об анонимности пользователей TOR
Самое популярное решение для погружения в даркнет, TOR, не гарантирует полную анонимность.
Обновлено в 03:31
Политика
Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США
Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Бывшего сити-менеджера Челябинска снова отдали под суд
Сегодня апелляционная инстанция Свердловского областного суда удовлетворила требование прокуратуры об отмене приговора бывшему сити-менеджеру Челябинска Сергею Давыдову.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Тодоренко после свадьбы устроила фотосессию с мамой
Поклонники отметили, что Тодоренко очень похожа на свою маму.
Обновлено в 05:05
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Общество
Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам
Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
Обновлено в 05:32
Происшествия
С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.
Обновлено в 05:54
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти
В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Политика
Зеленский сменил главу Донецкой областной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Донецкой областной государственной администрации Александра Куця и назначил на эту должность Павла Кириленко, соответствующие указы опубликованы на сайте украинского президента в пятницу.
Обновлено в 06:23
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд
В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой "Роснефти" Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:08
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Секреты военной лаборатории в Портон-Дауне оказались на помойке
Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорном баке на севере Лондона.
Обновлено в 05:04
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки
Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Бари Алибасов рассказал, что спасло его после отравления
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Финансы
ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля.
Обновлено вчера в 07:54
Финансы
Курс доллара составил 63,48 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
Обновлено в 03:07