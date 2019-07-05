Украина может стать «арктическим игроком» и расширить сотрудничество с Норвегией на севере. Об этом заявил украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк в ходе визита на архипелаг Шпицберген, передает норвежская газета High North News.

Общество В Роструде уточнили порядок платы работающим за отпускников Работа по совместительству осуществляется работником на регулярной основе на основании отдельно заключаемого трудового договора, пишет «Российская газета».

Гаджеты Суд отклонил попытку Qualcomm отложить пересмотр условий лицензионных соглашений Попытка чипмейкера Qualcomm временно отсрочить выполнение решения суда по текущему антимонопольному процессу с участием Федеральной торговой комиссии США (U.S. Federal Trade Commission, FTC) потерпела неудачу.

Транспорт ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.

Армия и оружие Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.

Экономика Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.

Общество Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.

Происшествия На Уралмаше подросток выстрелил из пистолета в девочку Школьник выстрелил из пневматического пистолета своего сверстника в свою 14-летнюю подругу и ранил ее в руку.

Политика Постпред Украины призвал СБ ООН не обсуждать закон о госязыке Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко передал председателю Совета безопасности письмо, где утверждает, что тема принятого в Киеве закона о языке не должна рассматриваться на заседаниях СБ, так как этот вопрос не оказывает влияния на поддержание международной безопасности и мира.

Политика На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.

Недвижимость В Краснодаре и Сочи за полгода выросли цены на вторичное жилье В Москве «квадрат» вторичных квартир за полгода подорожал почти на 5%. Отмечается, что всего в 9 из 69 исследованных городов было зафиксировано снижение средней стоимости квартир.

Армия и оружие Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО Десять российских кораблей выполнят ряд мероприятия боевой подготовки возле учений НАТО, в которых участвуют корабли из США, Британии, Италии, Канады и других стран.

Общество Телефоны в школах хотят запретить в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в порт Одессы В порт Одессы пришли несколько кораблей НАТО, среди которых американский эсминец USS Carney, канадский фрегат HMCS Toronto и британский эсминец HMS Duncan.

Экономика Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.

Общество Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.

Общество Мужчина снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами На кадрах, снятых мужчиной по имени Хари Тоа (Hari Toae), видно, как животное средних размеров с двумя крыльями и четырьмя щупальцами разной длины взбирается наверх.

Авто АвтоВАЗ возобновит производство после двухдневного простоя Автокомпонент в полном объеме возобновляет поставки комплектующих на заводы "АвтоВАЗа".

Футбол Лукас Васкес может перейти в «Арсенал» за € 35 млн Лондонский «Арсенал» ведёт трансферные переговоры с мадридским «Реалом» по переходу полузащитника испанской команды Лукаса Васкеса, сообщает AS.

Политика «Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений «Единая Россия» вводит систему KPI (ключевых показателей эффективности) для своих региональных отделений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.

Происшествия Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Политика «Нафтогаз» заявил о прекращении транзита российского газа "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.

Шоу-бизнес Рената Литвинова призналась, что считает себя страшной В какой-то момент Литвинова начинает себя критиковать, заявляя, что она страшная. Отметим, что подписчики вступили в спор со звездой.

Происшествия Из колонии в Красноярском крае сбежал осужденный Осужденный сбежал из колонии в Нижнеингашском районе Красноярского края, сообщает региональный главк МВД.