Политика
На Украине задумались над освоением АрктикиРИА Новости вчера в 23:06
В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявил, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.
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Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
Обновлено вчера в 12:21
Футбол
Президент «Байи» подтвердил переход Бекао в «Удинезе»
Защитник «Байи» Родриго Бекао станет игроком «Удинезе». Об этом сообщил президент бразильской команды Гильерме Белинтани.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Найдена часть пропавших без вести после паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
ЦБ допускает снижение уровня сбережений россиян в 2019 году
ЦБ РФ допускает снижение уровня сбережений россиян в 2019 году в виду низкой динамики роста доходов населения.
Обновлено вчера в 09:37
Культура
Интервью с Бэнкси нашли в архиве лондонского телеканала
Сотрудники британского телеканал ITV London обнаружили в архиве интервью 2003 года с молодым человеком, который, судя по всему, является Бэнкси – самым известным анонимным уличным художником, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Армия и оружие
Российские военные начали учения в Чёрном море
«Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Турция назвала время проведения саммита по Сирии с Ираном и РФ
Трехсторонний саммит по Сирии должен состояться в Турции в середине августа 2019 года, рассказал представитель Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
Обновлено вчера в 19:37
Авто
В России велосипеды научатся издавать рев КамАЗа
Никто не запретит скачать рев двигателя КамАЗа, но громкость будет соответствовать нормам шума в городских условиях.
Обновлено вчера в 20:29
Общество
«Дочка» РЖД рассказала о новом плацкартном вагоне с длинными полками
Ранее издание РБК сообщало, что ФПК представила новый плацкартный вагон, в котором нет боковых полок, а длина спальных мест составит не менее 1,84 м при нормативных 166,5 см на данный момент.
Обновлено в 01:28
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
Обновлено вчера в 17:35
Космос
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный
Ракета "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный, трансляция пуска идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 01:46
Футбол
Защитник «Сампдории» перешел в «Лион»
Защитник "Сампдории" Йоаким Андерсен перешел в "Лион", сообщает CalcioMercato.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой
66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на территории Киргизии
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировали утром в пятницу в Киргизии, информирует сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.
Обновлено в 00:23
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в РФ по итогам июня
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Авто
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Общество
В Роструде уточнили порядок оплаты работающим за отпускников
Существует несколько вариантов замены работников, ушедших в отпуск.
Обновлено в 01:26
Спорт
Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено вчера в 12:24
Авто
В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»
Обновлено вчера в 15:36
Экономика
В России стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 15% — эксперт
В России из-за увеличения лимита выплат за вред жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей стоимость страхового полиса вырастет примерно на 15%, считает научный сотрудник департамента страхования экономики и социальной сферы Финансового университета при правительстве России Андрей Языков.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений
Президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:33
Интернет
Пользователи потратили за полгода почти $40 млрд на приложения и игры
Пользователи онлайн-магазинов App Store и Google Play купили в первой половине 2019 года приложения и игры на сумму $39,7 млрд.
Обновлено вчера в 07:25