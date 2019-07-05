Политика

На Украине задумались над освоением АрктикиРИА Новости вчера в 23:06

В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявил, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.
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Украина решила осваивать Арктику

URA.Ru00:09

На Украине рассмотрят возможность освоения Арктики

РБК01:34

На Украине подумывают над освоением Арктики

Газета.Ruвчера в 23:33

В Киеве заявили о планах сотрудничать с Осло в вопросах Арктики

RT на русскомвчера в 23:57

Украина изъявила желание осваивать Арктику

News.ruвчера в 23:51

На Украине задумались об освоении Арктики

Известия00:57

На Украине задумались над освоением Арктики

РИА Новостивчера в 23:06
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Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

Обновлено вчера в 12:21
Футбол

Президент «Байи» подтвердил переход Бекао в «Удинезе»

Защитник «Байи» Родриго Бекао станет игроком «Удинезе». Об этом сообщил президент бразильской команды Гильерме Белинтани.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Найдена часть пропавших без вести после паводка в Иркутской области

Обновлено вчера в 23:31
Экономика

ЦБ допускает снижение уровня сбережений россиян в 2019 году

ЦБ РФ допускает снижение уровня сбережений россиян в 2019 году в виду низкой динамики роста доходов населения.
Обновлено вчера в 09:37
Культура

Интервью с Бэнкси нашли в архиве лондонского телеканала

Сотрудники британского телеканал ITV London обнаружили в архиве интервью 2003 года с молодым человеком, который, судя по всему, является Бэнкси – самым известным анонимным уличным художником, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Общество

Пострадавшие от наводнения массово отказываются от предложения Путина

Обновлено в 01:20
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Армия и оружие

Российские военные начали учения в Чёрном море

«Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда

Обновлено вчера в 23:51
Политика

Турция назвала время проведения саммита по Сирии с Ираном и РФ

Трехсторонний саммит по Сирии должен состояться в Турции в середине августа 2019 года, рассказал представитель Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
Обновлено вчера в 19:37
Авто

В России велосипеды научатся издавать рев КамАЗа

Никто не запретит скачать рев двигателя КамАЗа, но громкость будет соответствовать нормам шума в городских условиях.
Обновлено вчера в 20:29
Общество

«Дочка» РЖД рассказала о новом плацкартном вагоне с длинными полками

Ранее издание РБК сообщало, что ФПК представила новый плацкартный вагон, в котором нет боковых полок, а длина спальных мест составит не менее 1,84 м при нормативных 166,5 см на данный момент.
Обновлено в 01:28
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

Обновлено вчера в 17:35
Космос

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

Ракета "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный, трансляция пуска идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 01:46
Футбол

Защитник «Сампдории» перешел в «Лион»

Защитник "Сампдории" Йоаким Андерсен перешел в "Лион", сообщает CalcioMercato.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой

66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на территории Киргизии

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировали утром в пятницу в Киргизии, информирует сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства образования и науки Казахстана.
Обновлено в 00:23
Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы в РФ по итогам июня

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия

При крушении вертолета на Багамах погиб американский миллиардер

Обновлено в 00:04
Авто

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Общество

В Роструде уточнили порядок оплаты работающим за отпускников

Существует несколько вариантов замены работников, ушедших в отпуск.
Обновлено в 01:26
Спорт

Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета

Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено вчера в 12:24
Авто

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

Обновлено вчера в 15:36
Экономика

В России стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 15% — эксперт

В России из-за увеличения лимита выплат за вред жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей стоимость страхового полиса вырастет примерно на 15%, считает научный сотрудник департамента страхования экономики и социальной сферы Финансового университета при правительстве России Андрей Языков.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений

Президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:33
Интернет

Пользователи потратили за полгода почти $40 млрд на приложения и игры

Пользователи онлайн-магазинов App Store и Google Play купили в первой половине 2019 года приложения и игры на сумму $39,7 млрд.
Обновлено вчера в 07:25
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