Армия и оружие
Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 годуРБК 15:56
Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
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