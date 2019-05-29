Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 годаРИА Новости 18:00
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
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с чего всё началось
Экс-глава генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Замана рассказал, что в марте 2014 года украинским военнослужащим был отдан приказ о начале военной операции в Крыму, но военных развернули на полпути к полуострову, передает УНИАН.Газета.Ru20:24
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