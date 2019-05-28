На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 годаРИА Новости вчера в 18:00

с чего всё началось

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.

На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года

Общество В России могут ввести «отцовский капитал» Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».

Здоровье Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.

Музыка Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.

Гаджеты Microsoft выпустил геймерскую мышку IntelliMouse Pro Компания Microsoft анонсировала новую версию классической мышки под названием IntelliMouse Pro.

Общество Минобороны и Тимати создали совместную коллекцию одежды Тимати поблагодарил Минобороны за отклик на его предложение о создании совместной линии одежды и подарил министру обороны Сергею Шойгу, который присутствовал на презентации, фирменную армейскую куртку, представленную в единственном экземпляре.

Общество Названы самые востребованные профессии в России Ранее было опубликовано исследование сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребованными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители.

Энергетика «Роснефть» получит налоговые льготы по Приобскому месторождению в ХМАО Решение принято в связи с его высокой обводненностью Правительство РФ приняло решение предоставить НК "Роснефть" налоговый вычет по НДПИ для крупнейшего по добыче компании Приобского месторождения в ХМАО.

Космос Макет человека запустят в российской капсуле для космического туризма Первый в России автономный полет возвращаемой капсулы в космос пройдет с манекенами на борту.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о методах США по дестабилизации России Советник руководителя отечественного оборонного ведомства Андрей Ильницкий рассказал, как меры будут предпринимать Соединенные Штаты Америки для дестабилизации Российской Федерации.

Политика В Польше призвали судить Качиньского за критику России Экс-депутат сейма Польши и бывший евродепутат, глава партии KORWiN Януш Корвин-Микке призвал привлечь к ответственности лидера правящей в стране партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского за высказывания о России.

Происшествия Три ростовчанки забили до смерти своего знакомого В Ростове-на-Дону три горожанки задержаны за жестокое избиение, которое повлекло смерть человека.

Транспорт ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.

Футбол Рибери не исключил возвращения в «Марсель» Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, который в июле станет свободным агентом, не стал исключать возможности возвращения в «Марсель».

Происшествия Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7 Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.

Футбол Сарри не знает, сыграет ли Канте в финале Лиги Европы Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри пока не знает, сможет ли полузащитник Н'Голо Канте сыграть в финале Лиги Европы.

Политика Макрон назвал условие встречи в «нормандском формате» Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что может созвать встречу в "нормандском формате" с участием ФРГ, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия.

Общество Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Экономика Центробанк Венесуэлы сообщил об инфляции 130000% в 2018 году Инфляция в Венесуэле в 2018 году составила 130060%, следует из доклада Центрального банка страны, опубликованного впервые за три года.

Политика Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".

Гаджеты Huawei выпустит замену Android в июне Huawei, лишившаяся доступа к Android из-за санкций США, запустит собственную операционную систему в июне.

Происшествия Самолет разбился в Канаде, есть жертвы В результате крушения легкомоторного самолета в Канаде погибли два человека.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Политика США могут не признать выданные жителям ДНР и ЛНР паспорта РФ Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон рассматривает вопрос о непризнании российских паспортов, выданных по упрощенной схеме жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает УНИАН.

Политика Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».