На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в 2014 годуRT на русском вчера в 16:32

с чего всё началось

Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимир Замана, подозреваемый в госизмене, рассказал, что 1 марта 2014 года военнослужащие страны планировали операцию в Крыму.

На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в 2014 году

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