Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в 2014 годуRT на русском вчера в 16:32
Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимир Замана, подозреваемый в госизмене, рассказал, что 1 марта 2014 года военнослужащие страны планировали операцию в Крыму.
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с чего всё началось
Экс-глава генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Замана рассказал, что в марте 2014 года украинским военнослужащим был отдан приказ о начале военной операции в Крыму, но военных развернули на полпути к полуострову, передает УНИАН.Газета.Ruвчера в 20:24
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