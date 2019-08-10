По мнению автора материала, лидеры России, Германии и Франции преподали Зеленскому «жесткий урок». Путин, Меркель и Макрон показали, что не видят смысла экстренно собираться, если у Украины нет конкретных предложений.

На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель

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