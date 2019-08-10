Политика

На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и МеркельLenta.ru 00:58

По мнению автора материала, лидеры России, Германии и Франции преподали Зеленскому «жесткий урок». Путин, Меркель и Макрон показали, что не видят смысла экстренно собираться, если у Украины нет конкретных предложений.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского

Pravda.Ru03:21

Путин, Макрон и Меркель преподали Зеленскому «жёсткий урок»

News.ruвчера в 22:17

Зеленский такого не ожидал: Макрон и Меркель встали на сторону Путина

Российский Диалог02:09

На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель

Lenta.ru00:58

На Украине рассказали о «жестком уроке» Зеленскому от Путина, Макрона и Меркель

ФАН02:54

Путин и Меркель жестко проучили Зеленского

Deita.ruвчера в 21:29

На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель

Известиявчера в 20:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:54, Вашингтон
Происшествия

Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя

Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Молдавии полицейские сняли российские номера с автомобиля

В Молдавии сотрудники полиции сняли с автомобиля российские регистрационные номера. Об этом 9 августа сообщил портал Stiri.
Обновлено вчера в 16:53
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Два человека погибли при столкновении лодок у берегов Греции

Надувная и деревянная лодки столкнулись в пятницу у берегов Греции, в 350 метрах от полуострова Пелопоннес.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

Мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.
Обновлено в 04:41
Общество

Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы

Представители фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер назвали официальную причину ее смерти. Заявление они опубликовали на ее странице в Инстаграме.
Обновлено в 03:57
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Космос

Ученые предупредили о возможной астероидной «атаке» на Землю

Ученые предупредили о возможной астероидной «атаке» на Землю в эти выходные.
Обновлено в 00:23
Культура

Брянские «Бабкины внуки» выступят на фестивале «Свет Белогорья»

Наши земляки примут участие в Первом всероссийском фестивале православной культуры «Свет Белогорья».
Обновлено в 02:16
Общество

Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Футбол

Фалькао заявил, что хочет перейти в «Галатасарай»

Обновлено в 02:03
Политика

Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском

Обновлено в 03:09
Общество

Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Тамбовской области

В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов—Воронеж погибли пять человек — водители транспортных средств и трое пассажиров.
Обновлено в 03:50
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Очередным задержанным по делу о массовых беспорядках в Москве стал режиссер телеканала «Доктор»

Ранее суд по арестовал по делу о массовых беспорядках 12 человек.
Обновлено в 03:32
Транспорт

В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту

В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Обновлено вчера в 13:11
Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы отобразили в составе Японии

Обновлено вчера в 05:24
Экономика

Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет

По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

ПНС Ливии согласилось на перемирие на время Курбан-байрама

Президентский совет ливийского правительства нацсогласия согласился на перемирие на время празднования Ид аль-Адха (Курбан-байрама), говорится в пресс-релизе ПНС, которым располагает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:08
Шоу-бизнес

Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную

Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол

Украинец Лунин может заменить Доннаруму в «Милане»

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может перейти в «Милан».
Обновлено в 04:05
Политика

Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — Bloomberg

Власти США продемонстрировали нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:13
Культура

Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве

Российский актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в московскую клинику из-за осложнения после перенесенной операции.
Обновлено в 03:08
Здоровье

Онколог перечислил семь симптомов развития рака

Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено 08 августа в 23:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное