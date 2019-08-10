Политика
На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и МеркельLenta.ru 00:58
По мнению автора материала, лидеры России, Германии и Франции преподали Зеленскому «жесткий урок». Путин, Меркель и Макрон показали, что не видят смысла экстренно собираться, если у Украины нет конкретных предложений.
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Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя
Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Молдавии полицейские сняли российские номера с автомобиля
В Молдавии сотрудники полиции сняли с автомобиля российские регистрационные номера. Об этом 9 августа сообщил портал Stiri.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Два человека погибли при столкновении лодок у берегов Греции
Надувная и деревянная лодки столкнулись в пятницу у берегов Греции, в 350 метрах от полуострова Пелопоннес.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.
Обновлено в 04:41
Общество
Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы
Представители фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер назвали официальную причину ее смерти. Заявление они опубликовали на ее странице в Инстаграме.
Обновлено в 03:57
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Космос
Ученые предупредили о возможной астероидной «атаке» на Землю
Ученые предупредили о возможной астероидной «атаке» на Землю в эти выходные.
Обновлено в 00:23
Культура
Брянские «Бабкины внуки» выступят на фестивале «Свет Белогорья»
Наши земляки примут участие в Первом всероссийском фестивале православной культуры «Свет Белогорья».
Обновлено в 02:16
Общество
Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Футбол
Фалькао заявил, что хочет перейти в «Галатасарай»
Обновлено в 02:03
Политика
Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
Обновлено в 03:09
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Тамбовской области
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов—Воронеж погибли пять человек — водители транспортных средств и трое пассажиров.
Обновлено в 03:50
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Очередным задержанным по делу о массовых беспорядках в Москве стал режиссер телеканала «Доктор»
Ранее суд по арестовал по делу о массовых беспорядках 12 человек.
Обновлено в 03:32
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Обновлено вчера в 13:11
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы отобразили в составе Японии
Обновлено вчера в 05:24
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет
По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
ПНС Ливии согласилось на перемирие на время Курбан-байрама
Президентский совет ливийского правительства нацсогласия согласился на перемирие на время празднования Ид аль-Адха (Курбан-байрама), говорится в пресс-релизе ПНС, которым располагает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:08
Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол
Украинец Лунин может заменить Доннаруму в «Милане»
Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может перейти в «Милан».
Обновлено в 04:05
Политика
Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — Bloomberg
Власти США продемонстрировали нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:13
Культура
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве
Российский актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в московскую клинику из-за осложнения после перенесенной операции.
Обновлено в 03:08
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено 08 августа в 23:33