Политика
На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и МеркельLenta.ru 00:58
По мнению автора материала, лидеры России, Германии и Франции преподали Зеленскому «жесткий урок». Путин, Меркель и Макрон показали, что не видят смысла экстренно собираться, если у Украины нет конкретных предложений.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:20, Вашингтон
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Обновлено в 06:03
Футбол
На стадионе футбольного клуба обрушилась крыша
На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмаар» обрушилась крыша. Фотографии в своем Twitter опубликовал журналист Брайан Вийкер.
Обновлено в 18:02
Теннис
Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале
В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале россиянин Даниил Медведев взял верх над соотечественником Кареном Хачановым.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
Известный промоутер прокомментировал разрыв Наргиз с Фадеевым
Обновлено 08 августа в 14:11
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 был стальным, а стал алюминиевым
В рекламном ролике и на сайте производителя тоже указали, что смартфоны получили стальную рамку.
Обновлено в 16:47
Общество
На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы
В ведомстве добавили, что за призывы к массовым беспорядкам тоже предусмотрено лишение свободы.
Обновлено в 00:30
Общество
Михаил Горбачев находится в очень плохом состоянии
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев находится в очень плохом состоянии.
Обновлено в 00:20
Технологии
Ненужный Роскосмосу робот пойдет в коммерцию
Наработки по роботу-ассистенту космонавтов, от которого отказался "Роскосмос", используют в коммерческих проектах, рассказал РИА Новости директор-главный конструктор ЦНИИ робототехники и технической кибернетики Александр Лопота.
Обновлено в 20:04
Кино
Universal отозвала рекламу нового триллера из-за стрельбы в США
Студия Universal Pictures отложила рекламную кампанию своего нового триллера «Охота», сюжет которого состоит в том, что американцы из спортивного интереса охотятся на своих сограждан.
Обновлено 08 августа в 11:35
Политика
В порту Херсона обыскивают танкер, заходивший в Севастополь
«Сегодня, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, проводит обыск в г. Херсон на судне «Мария», которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов», – говорится в сообщении прокуратуры «АРК».
Обновлено в 17:21
Общество
Пугающая деталь на фото девочки чуть не погубила ее
Обновлено в 08:48
Театры
Путин похвалил спектакль, который посмотрел в Севастополе
После окончания представления российский глава пообщался с исполнителями главных ролей и генеральным продюсером Президент РФ Владимир Путин похвалил спектакль "Грифон", который он посмотрел на новой сцене Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", передает РИА Новости.
Обновлено в 18:19
Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.
Обновлено в 13:57
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено в 15:15
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.
Обновлено в 14:34
Политика
Медведев поздравил Медведчука с результатами выборов в Раду
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил главу украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука с результатами на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми
Попытки США помешать строительству газопровода «Северный поток-2», возможно, были предприняты слишком поздно, пишет Bloomberg.
Обновлено в 04:03
Кино
В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд
По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Наполи»
Встреча, прошедшая в американском Энн-Арборе, завершилась со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес, также отличились Антуан Гризманн и Усман Дембеле.
Обновлено в 19:02
Происшествия
В Ачинском районе после повторных взрывов снарядов введен режим ЧС
В Ачинском районе Красноярского края после повторных взрывов снарядов на территории воинской части в поселке Каменка введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 12:17
Футбол
«Сент-Этьен» обыграл «Дижон» в первом туре чемпионата Франции
Футболисты "Сент-Этьена" одержали победу над "Дижоном" матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Музыка
На 59-м фестивале трубачей в Гуче победил Элвис Байрамович
Победителем 59-го международного Драгачевского фестиваля трубачей в сербском городе Гуча стал музыкант Элвис Байрамович из города Бойник.
Обновлено в 17:48