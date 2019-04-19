На Украине рассказали о желании Порошенко стать премьеромЕвразия Daily вчера в 22:21

Самым главным интересантом досрочных выборов в парламент Украины является Пётр Алексеевич Порошенко. Дело в том, что Пётр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план — он хочет быть премьер-министром Украины.

Президент Украины Петр Порошенко уже смирился с тем, что проиграет Владимиру Зеленскому во втором туре выборов главы государства, и сейчас ставит своей целью стать премьер-министром страны. Об этом в эфире радио «НВ» заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.

На Украине рассказали о желании Порошенко стать премьером

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