Политика

На Украине рассказали о роли Запада во введении военного положения
Российская газета
01:16

По словам журналиста, введение военного положения на Украине было запланированной акцией, о которой было известно еще несколько месяцев назад. Гордон отметил, что это был "запасной предвыборный сценарий" для одного из кандидатов на пост президента Украины.
Российская газета01:16
Дмитрий Гордон
В результате военное положение уменьшилось с 60 до 30 суток, и, кроме всей Украины, оно распространяется на 10 областей. Я бы вам рассказал больше, но у меня теперь цензура в виде семьи, которая не дает мне говорить лишнего.
— Дмитрий Гордон, украинский журналистТелеканал 360° 00:02
с чего всё началось
Украинский журналист и писатель Дмитрий Гордон в интервью телеканалу NewsOne
 заявил, что области действия и сроки военного положения на Украине были скорректированы с учетом руководителей западных стран.
Газета.Ru00:30

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Дмитрий Гордон
Украинский журналист
Украинский журналист, телеведущий, политик. Главный редактор газеты «Бульвар Гордона», руководитель интернет-издания «ГОРДОН». Депутат Киевского городского совета.
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