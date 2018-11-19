Примерно $25 млн стоит ежегодная эксплуатация такого типа фрегата с учетом зарплаты экипажа, его ремонта. Если брать мировой опыт, то сама стоимость корабля — это 30% от всего его времени эксплуатации. 60-70% — это содержание, его модернизация и утилизация.

Командующий Военно-морскими силами ВСУ Украины Игорь Воронченко рассказал, что США предложили передать Украине списанные фрегаты. Речь идет о кораблях типа Oliver Hazard Perry. Как он отметил в интервью Пятому каналу, Киев уже получил предложение о передаче военных кораблей.

На Украине рассказали о предложении США передать списанные фрегаты

Армия и оружие Армия и оружие Владимир Путин призвал повысить боевые возможности армии и флота Российский лидер поручил Министерству обороны усилить армию и флот.

Армия и оружие Армия и оружие Российские С-400 стоят меньше американских аналогов, сообщили СМИ Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в разы дешевле аналогичных американских систем, но превосходят "бриллиант в короне американской оборонки" — систему THAAD, сообщил в понедельник телеканал CNBC со ссылкой на информированные источники.

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