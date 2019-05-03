На Украине рассказали о поставках газа из СШАГазета.Ru 04:40

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.

На Украине рассказали о поставках газа из США

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