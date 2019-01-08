Армия и оружие

На Украине рассказали о планах кораблей НАТО зайти в Черное море
РИА Новости
11:30

Группа кораблей НАТО под руководством Нидерландов собирается зайти в Черное море, заявил во вторник глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко.
РИА Новости11:30

Подробнее о событии

Украина анонсировала заход военных кораблей НАТО в Черное море

Телеканал 360°13:04

На Украине рассказали о планах кораблей НАТО зайти в Черное море

РИА Новости11:30

На Украине рассказали о планах кораблей НАТО зайти в Черное море

Газета.Ru12:02

Корабли НАТО намерены зайти в Чёрное море

News.ru11:49

На Украине сообщили о планах группы кораблей НАТО зайти в Чёрное море

RT на русском11:44

Группа кораблей НАТО планирует зайти в Черное море

URA.Ru12:39

Группа кораблей НАТО под руководством Нидерландов намерена зайти в Чёрное море

Говорит Москва11:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Политика

Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США

Обновлено в 11:12
Политика

Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили

Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.
Обновлено в 08:27
Политика

Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании

Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 10:20
Политика

Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото

Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил в фейсбуке, почему президент Украины Петр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел пьяным.
Обновлено в 10:23
Общество

В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя

17-летний белый медведь Норд был усыплен в Таллинском зоопарке.
Обновлено в 11:18
Политика

Россиянам открыты 119 стран мира

Россия по сравнению с прошлым годом остается на 48 месте рейтинга. Граждане РФ без виз могут въехать в 119 стран мира.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

На Украине рассказали о планах кораблей НАТО зайти в Черное море

Обновлено в 11:30
Происшествия

В аэропорту Хитроу остановили все полеты из-за дрона

В лондонском международном аэропорту Хитроу были отменены все рейсы из-за того, что был замечен дрон. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 12:54
Политика

США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы

США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.
Обновлено в 10:33
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко

Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено в 09:38
Космос

Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС

"Российские космические системы" завершили производство и испытания новой системы стыковки кораблей к Международной космической станции, сообщается на сайте холдинга.
Обновлено в 07:23
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул

Обновлено вчера в 14:36
Армия и оружие

«Туполев» начнет строительство нового бомбардировщика «Посланник»

ПАО "Туполев" начнет строительство опытных образцов перспективного стратегического бомбардировщика ПАК ДА в ближайшие месяцы.
Обновлено в 08:53
Политика

Путин рассказал, что не смог попасть в Эрмитаж

Президент России Владимир Путин рассказал, что не смог 7 января попасть в Эрмитаж, так как тот был закрыт.
Обновлено в 08:16
Происшествия

В Турции начался суд по делу об убийстве посла России

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям открыл первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:02
Экономика

Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit

В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео

В сети появилось видео, на котором пятеро мужчин в полицейской форме, назвавшихся сотрудниками управления МВД Ингушетии, рассказывают, как им по приказу начальства пришлось ехать в полном обмундировании якобы за подарками самим себе.
Обновлено в 10:27
Политика

Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Почетного консула Бельгии избили во Львове

Почетный консул Бельгии в Западной Украине Ярослав Гарцула был избит во Львове вечером 7 января. Об этом сообщает украинская газета «Вести».
Обновлено в 12:20
Общество

В России вступил в силу запрет на порошковый алкоголь

В России с 8 января вступил в силу закон, запрещающий порошковый алкоголь.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

ОЗХО отправила в Сирию миссию для сбора фактов по химатаке в Алеппо

"Специальная миссия ОЗХО была развернута в Сирии в начале января, чтобы установить факты, касающиеся обвинений в химатаке", - заявили в ОЗХО.
Обновлено в 13:12
Происшествия

При столкновении поездов в ЮАР погибли люди

Не менее двух человек погибли и десятки пострадали при столкновении поездов в Претории.
Обновлено в 04:39
Политика

The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей после покушения

Британская газета The Telegraph рассказала о том, как живут экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после покушения.
Обновлено вчера в 09:48
Армия и оружие

В сети разместили видео подрыва американского танка в Йемене

В интернете появилась видеозапись, на котором в Йемене взрывается танк американского производства M60A3.
Обновлено в 11:12
Политика

Суд Киева признал вмешательство украинских политиков в выборы в США

Отмечается, что они способствовали разглашению и распространению данных о том, что в списках "черной бухгалтерии Партии регионов" было имя экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа на минувших выборах президента США Пола Манафорта.
Обновлено в 12:28
Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие

ТАСС сообщил о разработке в России новой крылатой ракеты

В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета.
Обновлено в 05:45
Политика

Путин обсудит в Калининграде строительство нового музейного комплекса

8 января 2019 года в Калининград с визитом прибудет президент РФ Владимир Путин, который планирует провести совещание по вопросам строительства нового музейного комплекса на острове Октябрьский.
Обновлено 06 января в 06:06
Общество

В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев

Обновлено в 09:17
Главное