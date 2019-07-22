Политика
На Украине рассказали о ловушке для ЗеленскогоГазета.Ru 00:25
Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
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РПЛ прокомментировала действия полиции в матче «Спартака» и «Ростова»
Обновлено вчера в 04:44
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Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом
Индия успешно запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
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ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено в 03:49
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Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Политика
В Генпрокуратуре Украины опровергли данные об «исчезновении» Луценко
Об «исчезновении» Луценко сообщал бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:29
Политика
В правительстве Украины начались обыски
В помещениях кабинета министров Украины, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятия «Спецтехноэкспорт» проходят обыски.
Обновлено в 07:28
Космос
Ученые объяснили причину появления в атмосфере Марса дымового шлейфа
Исследователи объяснили появление в атмосфере Красной планеты дымового шлейфа над вулканом Арсия Монс.
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Политика
ЦИК отказался перепроверять подписи зарегистрированных кандидатов
Процедура перепроверки подписей в поддержку зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму не предусмотрена российским законодательством.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Инна Чурикова выписалась из больницы: «Все в порядке»
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие
В ДНР связали закрытие Киевом КПП в Донбассе с подготовкой провокации
Закрытие пункта пропуска "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе может быть связано с подготовкой украинскими силовиками провокации с использованием взрывчатых веществ, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:10
Авто
Названы российские цены на семиместный кроссовер Mitsubishi Outlander
Компания Mitsubishi объявила российские цены на семиместную версию кроссовера Outlander.
Обновлено в 05:20
Политика
Лукашенко назвал Украину «общей бедой»
Ранее сообщалось, что Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в форуме регионов в Житомире.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл может исполнить последнюю волю Елизаветы II
Обновлено в 05:34
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова
Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Экономика
Семьям погибших военных предложили единовременно погашать ипотеку
Погашать ипотеку семьям погибших военных предложили в течение шести месяцев с момента гибели военнослужащего, причём это может коснуться и тех, кто столкнулся с такой ситуацией до вступления поправок в силу.
Обновлено в 07:34
Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Музыка
Spice Girls решили выступать во время летних каникул своих детей
Участницы поп-группы Spice girls заявили о своей готовности выступать шесть недель лета, пока их маленькие дети наслаждаются школьными каникулами.
Обновлено вчера в 19:17
Гаджеты
Intel Core i9-9900KF за месяц подешевел на 25%
Нехватка процессоров Intel сказывается на цене — если они и дешевеют, то очень медленно.
Обновлено вчера в 01:20
Происшествия
Инну Чурикову еще не выписали из больницы
Обновлено в 08:17
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Происшествия
Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны
Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 07:49
Политика
Юрист прокомментировал размещение штаба Навального в подвале дома
Юрист, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с размещением штаба Алексея Навального в подвале дома в Москве без согласия собственников.
Обновлено в 07:40
Здоровье
В Астрахань прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова
Встречая сегодня в аэропорту министра здравоохранения России Веронику Скворцову, глава региона подчеркнул важность предстоящего обсуждения с медицинской общественностью проблем, которые накопились в астраханском здравоохранении.
Обновлено в 05:50
Культура
Скульптуру солдата Чонкина установили на могиле писателя Войновича в Москве
Скульптура главного героя романа Владимира Войновича "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" появилась на могиле писателя на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 05:40
Автоспорт
Шибалов отметил значимость своей победы в ралли «Шелковый путь»
Пилот российской команды "Камаз-мастер" Антон Шибалов отметил значимость своей победы в ралли "Шелковый путь" 2019 года.
Обновлено в 07:17