Политика

На Украине рассказали о ловушке для ЗеленскогоГазета.Ru 00:25

Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
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