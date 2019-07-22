Политика

На Украине рассказали о ловушке для ЗеленскогоГазета.Ru 00:25

Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
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На Украине раскрыли ловушку старой власти для Зеленского

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На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

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