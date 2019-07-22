Политика
На Украине рассказали о ловушке для ЗеленскогоГазета.Ru 00:25
Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
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Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
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Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
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Происшествия
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Два человека погибли и 11 пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Омской области, сообщили ТАСС в ГИБДД России.
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Происшествия
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Политика
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Ранее Соединенные Штаты заявили, что продолжают работу над созданием международной коалиции Sentinel, которая занялась бы обеспечением свободы судоходства в регионе Персидского залива, однако, по мнению Вашингтона, для успеха необходимо активное участие международных партнеров США.
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Футбол
ОМОН избил болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом»
Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена».
Обновлено вчера в 06:45
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Гаджеты
Представлен корпус Deepcool Matrexx 55 V3 ADD-RGB
Компания Deepcool пополнила ассортимент корпусов моделью Matrexx 55 V3 ADD-RGB, который ориентирован на создание игровой системы.
Обновлено в 05:07
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Суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима жителя Магнитогорска Челябинской области Александра Магиленца, обвиняемого в убийстве проживавшей в США участницы конкурса красоты Ксении Мецгер ради похищения ее машины.
Обновлено в 06:42
Транспорт
В ЦОДД назвали самые медленные магистрали Москвы
«Самые медленные магистрали в первые две недели июля: проспекты Вернадского и Андропова, Профсоюзная улица, шоссе Энтузиастов, Дмитровское и Щёлковское шоссе», — говорится в тексте.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
Во Франции обнаружили затонувшую полвека назад подлодку Minerve
Подводную лодку Minerve, при таинственных обстоятельствах затонувшую в Средиземном море 51 год назад, обнаружили в ходе поисковой операции.
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Армия и оружие
В США признали гигантский скачок российской армии
Фонд перспективных исследований называют российской версией американского Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA).
Обновлено в 06:33
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова
Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Музыка
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Обновлено вчера в 17:25
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Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
Второе место занимает Чечня, где коэффициент напряженности на рынке труда составляет 23,8. Сложная ситуация также в Дагестане (18,6), Северной Осетии (6,1) и Тыве (5,2).
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Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Беременная женщина погибла в результате ДТП с машиной скорой помощи в Иркутской области.
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Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».
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Клоны FaceApp крадут у пользователей деньги
Мошенники создают поддельные версии популярного приложения для «состаривания» фотографий FaceApp, чтобы украсть у пользователей деньги.
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Авто
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Превратив «Спортидж» в купе-кроссовер, дизайнеры первым делом удлинили колесную базу, а лишние сантиметры, тем самым, пошли в зону ног задних пассажиров и объем багажника.
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«Король лев» стал лидером российского проката
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