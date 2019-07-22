Политика
На Украине рассказали о ловушке для ЗеленскогоГазета.Ru 00:25
Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
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Политика
Глава Ботлихского района выступил с официальным заявлением
На публикации в сети Интернет о башне, которая построена возле села Ансалта, с заявлением в ответ выступил глава Ботлихского района Магомед Патхулаев.
Обновлено в 04:09
Политика
ЦИК Украины: выборы в Раду признаны состоявшимися
Обновлено в 03:43
Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии упавшей со сцены Инны Чуриковой
Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня» 18 июля, ее госпитализировали в реанимацию.
Обновлено в 01:45
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
Правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу ужесточат в России с 19 августа.
Обновлено в 04:34
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
Гаджи Гаджиев: «Нельзя назвать лидерство „Урала“ случайным»
По словам заслуженного тренера РФ Гаджи Гаджиева, президент «Урала» Григорий Иванов приложил много усилий для того, чтобы футбольный клуб мог находиться во главе турнирной таблицы РПЛ.
Обновлено в 05:18
Кино
В Marvel анонсировали четвертую фазу киновселенной
Американская студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым
Дарья Мороз откровенно рассказала о разводе с Константином Богомоловым. Пара разошлась осенью 2018 года.
Обновлено в 00:14
Космос
Самый мощный российский спутник связи введен в эксплуатацию
Обновлено в 05:17
Общество
«Шоколадница» создаст отдельную сеть с едой и напитками навынос
Группа компаний «Шоколадница» создаст отдельную сеть формата grab & go, когда еда и напитки продаются исключительно навынос, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на ресторанном рынке.
Обновлено вчера в 22:46
Кино
Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит
Актер Денис Кмит, который сыграл одну из ролей в фильме Леонида Гайдая "Спортлото-82", умер на 60-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля
Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе начнутся 29 июля, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.
Обновлено в 03:05
Гаджеты
Флагман Nokia 9 PureView подешевел до 500 евро
Например, в Великобритании ценник теперь составляет 500 евро, а вот в Германии этот же смартфон обойдется на 30 евро дороже.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Общество
Путин поздравил Наталию Солженицыну с юбилеем
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Югре задержали террориста с самодельной взрывчаткой
В Ханты-Мансийском автономном округе правоохранительные органы задержали мужчину с самодельным взрывным устройством.
Обновлено в 04:59
Финансы
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Политика
Медведчук оценил данные экзитполов на выборах в Раду
Напомним, результаты Национального экзитпола, обнародованные после закрытия избирательных участков в стране 21 июля, свидетельствуют о том, что на парламентских выборах, состоявшихся на Украине, в Верховную раду Украины нового созыва проходят пять партий.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Глава «Слуги народа»: Партия открыта к любому диалогу
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся парламентских выборах.
Обновлено в 05:07
Технологии
Toyota показала миниатюрный робомобиль для доставки снарядов для метания на Олимпиаде в Токио
Японский автопроизводитель представил в понедельник прототип своего робота следующего поколения для службы технического обеспечения соревнований — миниатюрное устройство в форме шаттла на базе разрабатываемого транспортного средства «e-Palette», которое будет использоваться на Олимпиаде в Токио.
Обновлено в 03:00
Происшествия
ОМОН вмешался в конфликт болельщиков «Ростова» и «Спартака»
Конфликт болельщиков с сотрудниками отряда спецназначения произошел после матча Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком».
Обновлено вчера в 07:03
Политика
Надежда Савченко получила всего 8 голосов на выборах в Раду
Как передают СМИ, Надежда Савченко – депутат Верховной рады Украины получила 8 голосов поддержки в рамках выборов в Раду.
Обновлено в 04:06
Общество
Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда
Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Спорт
Хортон не поднялся на подиум к Сунь Яну, замешанному в допинг-скандале
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
Найдены уникальные свидетельства битвы под Смоленском в 1812 году
Ученые Института археологии РАН (ИА РАН) впервые подробно изучили места боев Отечественной войны 1812 года в Смоленске и обнаружили свидетельства битвы у деревень Валутино и Лубино, сообщила пресс-служба института.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова снова стала «мамой»
21 июля, день Иконы Казанской Божьей Матери, ознаменовался для известной актрисы, многодетной Марии Кожевниковой важным событием.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit
В Еврокомиссии разрабатывают пакет мер для помощи Ирландии на сумму несколько миллиардов фунтов стерлингов, чтобы компенсировать экономический ущерб в случае Brexit без сделки.
Обновлено в 04:40