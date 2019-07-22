Политика

На Украине рассказали о ловушке для ЗеленскогоРИА Новости 00:04

Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

На Украине раскрыли ловушку старой власти для Зеленского

Lenta.ru02:35

На Украине рассказали о ловушке Гройсмана для Зеленского

Life.ru00:39

Правительство Гройсмана обвинили в попытках подставить Зеленского

Известия01:11

Украинский экс-министр рассказал о ловушке для Зеленского

News.ru00:59

Экс-депутат Рады рассказал о «подставе» Гройсманом Зеленского

RT на русском02:20

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Газета.Ru00:25

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

РИА Новости00:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Политика

Партия Зеленского в три раза опережает конкурентов на выборах в Раду

Обновлено в 02:16
Музыка

Пластика и вокал: потрясающее шоу от MARUV состоялось в Яровом

20 июля в городе-курорте Яровое (Алтайский край) прошло ночное шоу от MARUV.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы

Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 21:50
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Общество

Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда

Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Свердловской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом

Пять человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля в городе Березовский Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 01:22
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Мэй проведет заседание комитета COBRA из-за задержания Ираном танкера

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в понедельник, 22 июля, провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

Пираты напали на южнокорейское судно вблизи Сингапурского пролива

Пираты напали на южнокорейское грузовое судно вблизи Сингапурского пролива, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на власти Бусана.
Обновлено в 00:17
Политика

Партия «Слуга народа» побеждает на выборах в Верховную раду и будет иметь большинство в парламенте

Партия "Слуга народа" Владимира Зеленского побеждает на выборах в Верховную раду и будет иметь большинство в парламенте.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Экономика

Western Union ограничила сумму переводов за границу

Одна из крупнейших работающих в РФ систем денежных переводов Western Union ограничила размер перевода за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама, суммой в 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней, сообщили РИА Новости в ее контакт-центре.
Обновлено в 02:26
Кино

Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории

Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Задержаны укравшие у пенсионеров 12 млн рублей мошенники

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали пятерых мужчин по подозрению в телефонном мошенничестве.
Обновлено в 00:36
Политика

Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Обновлено вчера в 14:11
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено 20 июля в 09:15
Футбол

Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения

Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Политика

Партия «Слуга народа» Зеленского получает половину мест в Раде

Зеленский на фоне уверенной победы своей партии ранее заявил, что приоритетом новой власти станут прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией.
Обновлено в 00:00
Наука

В продукты россиян добавят панцири саранчи

Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

На Кубани четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Обновлено в 02:10
Общество

В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи в размере $7 млн

Джекпот популярной национальной лотереи "6 из 49" в размере 9,1 млн канадских долларов ($7 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

Израиль арестовал 19 палестинцев на западном берегу Иордана

Военные Израиля в ходе рейдов в разных районах Западного берега реки Иордан арестовали 19 разыскиваемых палестинцев, сообщила Армия обороны Израиля.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО

Официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов заявил, что в ходе учебной переправы через реку внутри десантной машины утонули трое украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:04
Гаджеты

Анонсирован выход первого в мире смартфона Redmi с камерой в 64 Мп

Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг показали пользователям Сети фото, которое было сделано на камеру в режиме 64 Мп.
Обновлено в 01:35
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Космос

Робота «Федора» научили разговаривать

Обновлено вчера в 21:05
Космос

Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС

Создатель телескопов из Великобритании Мартин Льюис снял с заднего двора своего дома из северного пригорода Лондона видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено вчера в 06:05
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное