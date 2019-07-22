Политика
На Украине рассказали о ловушке для ЗеленскогоРИА Новости 00:04
Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
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Общество
Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда
Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Футбол
«Зенит» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России по футболу
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено в 03:49
Здоровье
Правозащитники призвали Госдуму изменить условия для заключенных с ВИЧ и туберкулезом
Правозащитники изучили дела заключенных с ВИЧ и туберкулезом и отметили, что администрации СИЗО и колоний не используют возможности для их освобождения от наказания, когда это необходимо.
Обновлено в 02:41
Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Гаджеты
Xiaomi Redmi намекает на первый смартфон с камерой на 64 Мп
Генеральный директор Redmi, бренда Xiaomi, Лу Вейбинг опубликовал в социальной сети Weibo тизеры смартфона с 64-мегапиксельной камерой.
Обновлено в 02:27
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Политика
В Думу внесли законопроект об общефедеральной Минуте молчания 22 июня
Внесенный в Госдуму законопроект предлагает установить ежегодное проведение общефедеральной Минуты молчания в День памяти и скорби - начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
Состояние российской актрисы Инны Чуриковой остается по-прежнему тяжелым.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
В ЛНР обнаружен тайник украинских диверсантов
Сотрудниками МГБ ЛНР в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий в районе н.п. Металлист обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, предназначенными для украинских диверсионно-разведывательных групп.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Обновлено в 01:21
Общество
В Дании ужесточили правила развода
Отмечается, что в Дании зафиксирован один из самых высоких показателей по разводам в Европе, и до недавнего времени жители страны могли расторгнуть брак, просто заполнив простую онлайн-форму.
Обновлено в 02:33
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Финансы
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Рабинович заявил, что украинцев ожидает очень плохое будущее
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».
Обновлено вчера в 20:37
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Политика
Шарий: Старики опять определили, как жить миллионам украинцев
Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал итоги прошедших на Украине внеочередных парламентских выборов, отдельно отметив результаты партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, а также «Европейской солидарности» бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Мать Леди Гаги назвала виновника расставания Шейк и Купера
Мать американской певицы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала разрыв между моделью Ириной Шейк и актером Брэдли Купером, в котором обвиняют ее дочь.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Фигурант расследования Голунова избавился от российских активов
19-летний Егор Мазараки (на фото второй слева), дядя которого работает первым заместителем главы подведомственного мэрии Москвы ГБУ "Ритуал", полностью избавился от российского бизнеса после выхода расследования журналиста Ивана Голунова о связи московского ритуального рынка с ФСБ.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
Пропавший в Польше пятилетний россиянин найден мертвым
Полиция Польши нашла тело пропавшего пятилетнего мальчика из России. Об этом сообщил представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено 20 июля в 11:30
Происшествия
В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
По информации ведомства, сошедшие с путей железнодорожные вагоны с углем входили в состав грузового поезда Воркута-Череповец в составе 54 вагонов.
Обновлено в 02:54
Гаджеты
Смартфоны Honor 9X и 9X Pro получат жидкостное охлаждение
Huawei опубликовала новый рекламный тизер смартфонов Honor 9X и 9X Pro, в котором сообщает, что новинки получат «киберспортивную» жидкостную систему охлаждения.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Энергетика
«НОВАТЭК» продал 30% «Арктик СПГ 2» компаниям Японии и Китая
В своем пресс-релизе "НОВАТЭК" подтверждает, что продал по 10% "Арктик СПГ 2" дочернему обществу CNPC, дочернему обществу CNOOC Ltd. и консорциуму Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC (Japan Arctic LNG).
Обновлено в 03:13
Происшествия
Пожарный погиб во время тушения возгорания в Оренбургской области
Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного погиб во время тушения пожара.
Обновлено в 01:42