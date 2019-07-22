Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

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