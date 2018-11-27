Армия и оружие
На Украине рассказали о давлении на задержанных моряков
На Украине рассказали о давлении на задержанных моряковLenta.ruвчера в 19:20
Моряки с захваченных украинских кораблей дали ложные показания под давлением во время допроса в ФСБ, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. Его слова передает «Интерфакс-Украина».
Lenta.ruвчера в 19:20
Оценить
19 человек отреагировали
Уже было видео с тремя матросами, которые давали показания под психологическим и физическим воздействием. Я этих матросов из Никополя знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда.
— Игорь Воронченко, украинский военачальникВечерний курьер 01:27
Подробнее о событии
Показать все источники
ВМС Украины обвинили российские спецслужбы в давлении на задержанных на Азове моряков
Новая газетавчера в 23:51
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
Армия и оружие
В ВМС Украины рассказали о давлении на задержанных моряков
Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки дают показания под давлением.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
В Сингапур с визитом прибыли корабли Тихоокеанского флота
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) зашел в военно-морскую базу Сингапура Чанги, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатами
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Беспилотник в снаряде «Смерча» прошел испытания
Российские конструкторы приступили к финальному этапу испытаний разведывательного беспилотника, который "зашит" в неуправляемом снаряде реактивной системы залпового огня "Смерч".
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Т-90A возглавил список самых смертоносных танков мира
Среди других эффективных бронемашин автор упомянул американский M1 Abrams, немецкий Leopard 2, израильский Merkava IV и британский Challenger 2. Именно они во главе с российским Т-90 и представляют, по версии издания, пятерку самых смертоносных танков в мире.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
МИД России осудил химическую атаку террористов в Алеппо
Министерство иностранных дел России осуждает химическую атаку террористов на жилые кварталы Алеппо.
Обновлено вчера в 19:34
Армия и оружие
Япония закупит дополнительно 100 истребителей F-35A
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Украина планирует укрепить свои ВМС за счет США
Как сообщил украинский посол в США Валерий Чалый, что Украина ждет от руководства США жесткой позиции в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
В Генштабе Украины сделали важное заявление о наступлении на Россию
В руководстве Вооруженных сил Украины заявили об отсутствии желания нападать на Россию.
Обновлено вчера в 12:24
Армия и оружие
Ливан официально опроверг слухи об отклонении военной помощи из России
Правительство Ливана приняло помощь России по военной линии, заявили во вторник, 27 ноября, представители канцелярии премьер-министра арабской республики.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Воздушно-десантные войска создают подразделение научного прорыва
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Командующий Северным флотом вручил награды лучшим военнослужащим
Сегодня на Северном флоте (СФ) состоялось заседание Военного совета, на котором командующий СФ адмирал Николай Евменов вручил награды лучшим военнослужащим, поощренным за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности.
Обновлено вчера в 10:57
Армия и оружие
Украинский военный: в Керченском проливе нас натыкали лицом в грязь
Российские военные унизили украинских моряков в Керченском проливе, заявил офицер ВСУ в запасе Сергей Цыгипа.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
В Минобороны создали флешки для работы с секретными данными
Минобороны ужесточит правила передачи цифровой информации — теперь переносить секретную документацию можно будет только на специальных флеш-накопителях, которые будут иметь уникальный номер и выдаваться конкретному военнослужащему.
Обновлено вчера в 19:56