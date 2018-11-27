Уже было видео с тремя матросами, которые давали показания под психологическим и физическим воздействием. Я этих матросов из Никополя знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда.

Моряки с захваченных украинских кораблей дали ложные показания под давлением во время допроса в ФСБ, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

На Украине рассказали о давлении на задержанных моряков

Армия и оружие Армия и оружие В ВМС Украины рассказали о давлении на задержанных моряков Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки дают показания под давлением.

Армия и оружие Армия и оружие В Сингапур с визитом прибыли корабли Тихоокеанского флота Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) зашел в военно-морскую базу Сингапура Чанги, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Армия и оружие Армия и оружие Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия.

Армия и оружие Армия и оружие Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатами

Армия и оружие Армия и оружие Беспилотник в снаряде «Смерча» прошел испытания Российские конструкторы приступили к финальному этапу испытаний разведывательного беспилотника, который "зашит" в неуправляемом снаряде реактивной системы залпового огня "Смерч".

Армия и оружие Армия и оружие Т-90A возглавил список самых смертоносных танков мира Среди других эффективных бронемашин автор упомянул американский M1 Abrams, немецкий Leopard 2, израильский Merkava IV и британский Challenger 2. Именно они во главе с российским Т-90 и представляют, по версии издания, пятерку самых смертоносных танков в мире.

Армия и оружие Армия и оружие МИД России осудил химическую атаку террористов в Алеппо Министерство иностранных дел России осуждает химическую атаку террористов на жилые кварталы Алеппо.

Армия и оружие Армия и оружие Япония закупит дополнительно 100 истребителей F-35A

Армия и оружие Армия и оружие Украина планирует укрепить свои ВМС за счет США Как сообщил украинский посол в США Валерий Чалый, что Украина ждет от руководства США жесткой позиции в отношении инцидента в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие В Генштабе Украины сделали важное заявление о наступлении на Россию В руководстве Вооруженных сил Украины заявили об отсутствии желания нападать на Россию.

Армия и оружие Армия и оружие Ливан официально опроверг слухи об отклонении военной помощи из России Правительство Ливана приняло помощь России по военной линии, заявили во вторник, 27 ноября, представители канцелярии премьер-министра арабской республики.

Армия и оружие Армия и оружие Воздушно-десантные войска создают подразделение научного прорыва

Армия и оружие Армия и оружие Командующий Северным флотом вручил награды лучшим военнослужащим Сегодня на Северном флоте (СФ) состоялось заседание Военного совета, на котором командующий СФ адмирал Николай Евменов вручил награды лучшим военнослужащим, поощренным за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности.

Армия и оружие Армия и оружие Украинский военный: в Керченском проливе нас натыкали лицом в грязь Российские военные унизили украинских моряков в Керченском проливе, заявил офицер ВСУ в запасе Сергей Цыгипа.