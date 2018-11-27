Моряки с захваченных украинских кораблей дали ложные показания под давлением во время допроса в ФСБ, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

На Украине рассказали о давлении на задержанных моряков

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