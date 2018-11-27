Армия и оружие
На Украине рассказали о давлении на задержанных моряков
На Украине рассказали о давлении на задержанных моряковLenta.ru19:20
Моряки с захваченных украинских кораблей дали ложные показания под давлением во время допроса в ФСБ, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. Его слова передает «Интерфакс-Украина».
Lenta.ru19:20
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Армия и оружие
Военнослужащий ВМС Украины сознался в провокации в Керченском проливе
Украинский военнослужащий, капитан третьего ранга Владимир Лесовой, который был задержан в Керченском проливе за нарушение государственной границы России, признался во время допроса в провокации,передает ТАСС со ссылкой на видео допроса, распространенное ЦОС ФСБ.
Обновлено в 22:42
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты комплекса «Уран» с корвета «Громкий»
Минобороны опубликовало кадры пуска крылатой ракеты X-35 комплекса "Уран" с корвета "Громкий".
Обновлено в 21:54
Армия и оружие
Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия.
Обновлено в 21:15
Армия и оружие
МИД России осудил химическую атаку террористов в Алеппо
Министерство иностранных дел России осуждает химическую атаку террористов на жилые кварталы Алеппо.
Обновлено в 19:34
Армия и оружие
Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатами
Российские самолеты Су-24 совершили облет бельгийских фрегатов на малой высоте, передает телеканал VRT.
Обновлено в 20:58
Армия и оружие
Украина ожидает помощи США в укреплении своих ВМС, напомнил посол
Посол Украины в США напомнил о том, что Киев ожидает помощи Вашингтона в укреплении своих ВМС.
Обновлено в 22:22
Армия и оружие
Танк Т-90 возглавил рейтинг самых смертоносных боевых машин
Американский журнал The National Interest поставил российский танк Т-90 на первое место в рейтинге самых смертоносных боевых машин.
Обновлено в 21:59
Армия и оружие
ВВС Израиля получили новые истребители F-35
ВВС Израиля сообщили о том, что получили новую партию истребителей пятого поколения F-35. Речь идет о двух боевых машинах.
Обновлено в 22:36
Армия и оружие
В Генштабе Украины сделали важное заявление о наступлении на Россию
В руководстве Вооруженных сил Украины заявили об отсутствии желания нападать на Россию.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
Встроенный в «Смерч» беспилотник прошёл испытания
Специалисты концерна «Техмаш» (входит в Ростех) завершают испытания беспилотника, запускаемого в снаряде реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч».
Обновлено в 20:06
Армия и оружие
Ливан ответил на сообщения об отказе от российской военной помощи
Заявление последовало после публикации ливанской газеты al-Akhbar, в которой говорилось, что Ливан отказался от российской помощи под давлением Соединенных Штатов.
Обновлено в 22:21
Армия и оружие
Командующий Северным флотом вручил награды лучшим военнослужащим
Сегодня на Северном флоте (СФ) состоялось заседание Военного совета, на котором командующий СФ адмирал Николай Евменов вручил награды лучшим военнослужащим, поощренным за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Российские военные проведут проверку в рядах армии Эстонии
Российские военные специалисты получат информацию о находящихся в инспектируемом районе формированиях и воинских частях.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
В Минобороны создали флешки для работы с секретными данными
Минобороны ужесточит правила передачи цифровой информации — теперь переносить секретную документацию можно будет только на специальных флеш-накопителях, которые будут иметь уникальный номер и выдаваться конкретному военнослужащему.
Обновлено в 19:56
Армия и оружие
Главком ВМФ РФ обсудил вопросы сотрудничества с индийским коллегой
В ходе встречи, главком ВМФ РФ сообщил индийской стороне, что «отличной площадкой для обсуждения вопросов сотрудничества в военно-морской области станет третий Главный Военно-морской парад, который будет проведен в июле месяце 2019 года в Санкт-Петербурге и в котором примут делегации ВМС многих стран».
Обновлено в 15:00