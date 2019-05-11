На Украине рассказали о состоянии железнодорожного сообщения с РоссиейRT на русском 20:50

В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла.

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в беседе с Liga.net заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».

На Украине рассказали о состоянии железнодорожного сообщения с Россией

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