Политика
На Украине рассказали о состоянии железнодорожного сообщения с РоссиейRT на русском 20:50
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в беседе с Liga.net заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».
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В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла.
— Владимир Омелян, украинский дипломатРИА Новости 18:29
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Политика
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Политика
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Хоккей
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Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.
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Общество
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Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
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Транспорт
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Экономика
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Наука
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Чистую российскую нефть начали загружать на танкеры в порту Усть-Луга
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